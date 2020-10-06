  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (二) 20:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慳錢有方】MegaBox推周年1折感謝祭　4個時段售不同貨品

商業 20:29 2020/10/06

分享：

感謝祭於10月9日至11月30日期間，以4個優惠時段進行。（MegaBox提供）

MegaBox為慶祝開幕13周年，再度推出1折激安感謝祭。活動於10月9日至11月30日期間，以4個優惠時段進行，將有數十間不同種類商戶，提供數萬件精選產品，並以低至1折超抵優惠價發售，產品總值超過1千萬。

第一時段的家居生活及傢俬優惠，由10月9日至10月26日進行，提供優惠的店舖包括AEON、蓆夢思、IKEA、實惠、雅詩傢具設計、Simplylife等。蓆夢思、IKEA、實惠、Simplylife設有特價1折商品。其次為兒童服飾及玩具、時尚服飾及運動用品，以及美食匯萃及娛樂。

【萬聖節】星巴克搶攻萬聖節商機　推南瓜主題飲品及商品

【直播優惠】HKTVmall今晚9時直播　限量6折搶購A5和牛

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外，商場還設有多項優惠，包括「Mega Reward吃買玩樂瘋狂賞」，截至11月22日於食肆及任何商戶消費滿800元，即可換領多款總值800元商戶現金券及優惠券。消費者若即日消費滿100元，即可換領限量版MegaBox尊貴福袋1個，福袋包括禮品及多間商戶購物優惠券，總值超過3,000元。

福袋換領詳情
換領日期：10月28日至11月15日
換領時間：12：00nn至9：00pm
換領地點：禮品換領/Mega Club專櫃

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文

相關文章

【慳錢有方】麥當勞續推「Value Monday」　優惠總值逾200元
2020/10/02
【慳錢有方】麥當勞續推「Value Monday」　優惠總值逾200元
【慳錢有方】恒隆地產夥Mastercard　手機APP交租獲過千元禮品
2020/10/05
【慳錢有方】恒隆地產夥Mastercard　手機APP交租獲過千元禮品
【慳錢有方】美國運通信用卡　簽賬額外賺里數＋7折優惠
今日
【慳錢有方】美國運通信用卡　簽賬額外賺里數＋7折優惠
【慳錢有方】港島指定屋苑　買茲曼尼GIORMANI額外5%折扣
今日
【慳錢有方】港島指定屋苑　買茲曼尼GIORMANI額外5%折扣
時裝服飾 運動用品 玩具 美食 玩樂 IKEA MegaBox 產品 運動 時尚

上一篇文章

【航空業寒冬】菲律賓航空裁員2700人　西南航空要求員工減薪

下一篇文章

【台灣直送】7-11明起可預購台灣美食　麻辣鴨血牛軋餅100元有找
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰裁員】律師事務合夥人：企業應多留現金　裁員是最後手段
【國泰裁員】律師事務合夥人：企業應多留現金　裁員是最後手段
【零售寒冬】卡地亞尖沙咀1881店結業　北京道店休業裝修
【零售寒冬】卡地亞尖沙咀1881店結業　北京道店休業裝修
【外賣平台】HKTVmall外賣自取平台正式試業　訂餐回贈至少6%
【外賣平台】HKTVmall外賣自取平台正式試業　訂餐回贈至少6%
【十一市道】中秋「10.1」4連假　昂坪360門票8折加運動節成功搶客
【十一市道】中秋「10.1」4連假　昂坪360門票8折加運動節成功搶客
【DONKI免排隊】驚安之殿堂DONKI中環店下周開幕　教你免排隊入場方法
【DONKI免排隊】驚安之殿堂DONKI中環店下周開幕　教你免排隊入場方法
【BNO移民】英6成年輕人最怕無工開　放棄追夢只求安穩
【BNO移民】英6成年輕人最怕無工開　放棄追夢只求安穩