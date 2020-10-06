【慳錢有方】MegaBox推周年1折感謝祭　4個時段售不同貨品

▲ 感謝祭於10月9日至11月30日期間，以4個優惠時段進行。（MegaBox提供）

MegaBox為慶祝開幕13周年，再度推出1折激安感謝祭。活動於10月9日至11月30日期間，以4個優惠時段進行，將有數十間不同種類商戶，提供數萬件精選產品，並以低至1折超抵優惠價發售，產品總值超過1千萬。

第一時段的家居生活及傢俬優惠，由10月9日至10月26日進行，提供優惠的店舖包括AEON、蓆夢思、IKEA、實惠、雅詩傢具設計、Simplylife等。蓆夢思、IKEA、實惠、Simplylife設有特價1折商品。其次為兒童服飾及玩具、時尚服飾及運動用品，以及美食匯萃及娛樂。

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另外，商場還設有多項優惠，包括「Mega Reward吃買玩樂瘋狂賞」，截至11月22日於食肆及任何商戶消費滿800元，即可換領多款總值800元商戶現金券及優惠券。消費者若即日消費滿100元，即可換領限量版MegaBox尊貴福袋1個，福袋包括禮品及多間商戶購物優惠券，總值超過3,000元。

福袋換領詳情

換領日期：10月28日至11月15日

換領時間：12：00nn至9：00pm

換領地點：禮品換領/Mega Club專櫃

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責任編輯：馬意文