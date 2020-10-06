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Tesla踩過界 推出自家龍舌蘭「Teslaquila」

環球政經 20:07 2020/10/06

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特斯拉（Tesla）近期股價表現大好，加上新一代電池能夠有效節省成本，令外界相當看好。日前特斯拉（Tesla)的共同創辦人馬斯克（Elon Musk）公開表示特斯拉將會展開新業務，推出自家酒水。

【美股焦點】Tesla今年股價翻四倍 Elon Musk：股價可能高估了【下一頁

據外媒消息指，特斯拉將推出名為「Teslaquila」的龍舌蘭，名字由Tesla和tequila兩字結合而成。前者是該企業的品牌為，馬斯克還特申請特斯拉牌龍舌蘭商標Teslaquila。

Tesla傳收購  德國電池生產商ATW【下一頁

除了賣就之外，近來特斯拉的業務可説是充滿新意，3個月前特斯拉曾在官網上開賣紅色沽空短褲（Short Shorts），其售價為69.42美元（約538港元），也曾引起網絡一番熱烈討論。

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責任編輯：翁嘉陽

 

 

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