【樓市現象】睇好屯赤隧道快通車 孝順仔441萬購入屯門豐景園比爸媽住

屯赤隧道公路通車在即，加上政府早前拍板興建港鐵屯門南延線，屯門區一帶的交通有明顯提升空間，最近屯門區的二手成交持續活躍。

祥益地產高級分行經理林英傑表示，日前該行促成一宗屯門豐景園獲區外客的成交個案。成交單位為豐景園1座中層1室，實用面積309平方呎，日前獲區外客垂青。

【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程，了解按【下一頁】

買家購入該物業供父母居住，主要鍾情單位附設雅裝連基本傢電，可即買即住，加上客廳座擁開揚屯門河景，而且該區受惠西鐵屯門南延線之餘，屯赤隧道公路亦即將通車，交通網絡日益完善，上述買家遂便決定以441萬元購入上址作自住之用，以實用面積計算呎價為14,272元，屬市場價成交。



原業主於2017年以約395萬購入，持貨屆滿3年是次轉手帳面獲利約46萬。

【樓市現象】買家趁業主仲有價講入市購特色單位 曼克頓山連平台特色戶減價6% 1000萬易手，了解按【下一頁】

於1990年落成的豐景園，設有5座住宅大廈，合共提供約1,280伙，實用面積由301平方呎至655平方呎。屋苑樓齡不算新，但屋苑配套尚算不俗，設有平台花園、私家泳池等。同時，屋苑附近設有多條巴士線出入市區，同時亦設有輕鐵站，方便住客駁腳到市中心，交通也不錯。

【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場 ，了解按【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍