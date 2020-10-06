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【外資部署】戴德梁行：甲級寫字樓需求勁減　近七成退租為跨國企業

股樓投資 19:58 2020/10/06

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戴德梁行發表報告指，本港寫字樓及商舖租金跌勢持續，其中甲級寫字樓租金更連續六季下跌。以今年首三季計，全港甲級寫字樓租金跌13.9%，而各區租金皆呈下行趨勢，尤以中區、以及灣仔/銅鑼灣區跌幅最大。該行預計，由於租賃需求縮減，寫字樓需求持續偏軟，料中區超甲級寫字樓租金全年跌25%，至於灣仔/銅鑼灣則跌23%。 

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戴德梁行執行董事、香港寫字樓部主管韓其峰說：「現時近七成退租為跨國企業租戶，相信此趨勢將維持至年底。不少租戶亦趁機擴充或翻新寫字樓以改善工作環境，或以較相宜的價格搬至同區其他辦公室。」 

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝說：「根據戴德梁行發表的《2020年香港寫字樓租戶調查報告》指出， 65％的受訪者則表示計劃長期實行在家工作。新的工作模式無可否認改變了寫字樓的租賃市場，但未見長遠影響寫字樓需求。多數在家工作人士為兼職，或每星期回公司一兩日，相對而言，企業希望透過推行在家工作，抵消擴充辦公室的需求。」 

【世界新潮流】疫情反成轉機　共享辦公室「豪裝」搶客（有圖）【見下頁

事實上，甲級寫字樓市場連續四季錄得負吸納量，第三季為負633,040平方呎。以今年首三季計，負吸納量累達170萬平方呎。值得留意的是，第三季各區退租樓面面積達626,000平方呎，較上季升8%，因此整體甲級寫字樓待租率升至11.6%。 

零售業方面，縱使近日限聚令等社交措施放寬，零售市場仍未見起色，據戴德梁行統計，截止第三季首兩個月，零售銷貨額數字為520億元，按年跌18.5%。該行指，零售業依賴內地客消費，入境及旅遊限制持續，當中以奢侈品打擊最大，其中珠寶及鐘錶跌幅最顯著，跌幅達47.7%；藥物及化妝品則跌47.3%。

各區空置率均升至雙位數字，其中銅鑼灣區空置率由上季7.9% ，飆升至13.2%。 戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威說：「我們留意到第三季市場開始出現幾個主要租賃活動，其中集中於運動悠閒品牌，預計疫情過後或成為新趨勢，主導並市場復甦速度。消費者日漸重視個人健康，同時疫情下市民留在家中的時間更長，運動悠閒品牌的需求龐大，有望成為零售市場的新力軍。」 

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撰文 : 黃卓賢

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