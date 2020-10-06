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【美股焦點】反壟斷法全面改革　眾議院提議分拆科技巨擘

股樓投資 19:39 2020/10/06

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美國眾議院司法委員會反壟斷小組最近傳出即將進行全面改革，以針對Apple、Amazon、Google 為首的科技巨頭的併購行為。美國雜誌《POLITICO》引述共和黨眾議員 Ken Buck 備忘錄表示，民主黨藉的眾議會議員提議，未來將禁止科技巨擘發展不同業務領域，意味將對科技公司的業務進行拆分。

【特朗普確診】回顧歷史數據　總統健康問題如何影響股市？

報道舉例指，在新例之下，亞馬遜將無法在其平台上售賣自家產品，Google 無法同時擁有搜尋引擎業務及Youtube。Buck又透露，他同意反壟斷小組需要更多資料及工具，才能對科技巨頭進行合適的監管，但對於民主黨於報告中的其他提議，或不能獲得共和黨的支持。

眾議院反壟斷小組自去年起進行為期一年的反壟斷調查，如上述議案最終獲批，將會成為反壟斷法案設立以來最大的一次改革，惟備忘錄顯示，民主黨及共和黨在對科技公司的審查方面，仍存在重大分歧。

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撰文 : 林展鋒

美股 壟斷 反壟斷 分拆 美國 Google Apple Amazon YouTube 美國眾議院

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