【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！

香港有不少大型屋苑，單位只望樓景不是新鮮事，但有網民出帖指，現時住在大屋苑的中間座數，基本上由單位向外望出，有七成都是對面座數的景觀，他對此表示辛苦，更指自己很想換樓，但無奈沒有資金。

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不少網民回應指，香港大部分地方都是如此，樓價貴之餘，更只得樓景。有人打趣指：「中產擘大眼就起身返工，天黑先放工，個景觀愛嚟做乜？」

有人隨即表示同意，認為中產講求方便，要有大型商場，及追求新樓，所以市區盤便成為中產的象徵，例如太古丶奧運。若是老闆或高層，則鍾情高尚住宅區，例如半山、何文田及九龍塘，令到郊區豪宅沒有市場。

有網民就「面對現實」，表示只要不是近到摸到對面窗便可，「反正喺屋企每日無聊到望出窗外都唔知夠唔夠十秒。」有網民也建議，若景觀不佳，唯有用窗簾遮隔。

另有人認為，景觀並不是住宅的全部，不應計較，籲出帖者應放大單位的優點，例如有一個好用的廚房。有網民亦指，出帖者有自住單位已比很多人好，應感恩其所擁有的。

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責任編輯：楊子瑩