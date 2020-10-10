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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】不真實的威尼斯 真實的一面

名人薈萃 12:32 2020/10/10

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離開拉文納，我的馬賽克學習之旅下一站：威尼斯。

第一次去威尼斯是因為工作，採訪威尼斯雙年展，那時很儍，每次都由大運河乘渡輪去軍火庫，差不多要一小時。後來才以自己親身嘗試，由聖露西亞火車站出發，到聖馬可廣場，步行快則半小時至四十五分鐘，慢則四十五分鐘至一小時，當然不包括迷路的時間。

這次已不必擔心迷路，有路就走，大部分街巷抬頭發現往聖馬可廣場的路牌，如果是相反方向，就有聖露西亞火車站的路牌，有了這指路明燈，穿街過巷，閒逛亂闖，條條小路通聖馬可。我學懂了步行，發掘不知名卻華麗無比的教堂，老人小孩歡聚大樹下的小區，四百零一座大小橋樑，街坊河邊的小店……筋疲力竭時，買塊披薩坐在河邊梯級邊吃邊看街上喋喋不休的鄰里。

威尼斯的街道都有重要景點的路牌

上星期看到一則消息，經過十多年的建設，威尼斯的摩西攔水工程第一次運作，成功將130厘米的潮水減低至70厘米。旅客們都抱怨威尼斯百物騰貴，連許多在當地工作的人都不會住在本島，而搬往空間較闊的麗都島，或住在半小時火車車程的Mastre。當地人出外用膳是很隆重的事情，他們上班會帶飯盒、三文治或披薩當午餐，下班後回家落廚。

威尼斯的生活成本高不可攀，這個小島的供給大部分是外來，我在運河邊懶洋洋嘆早餐時，看見往來繁忙的一條條貨船，工人把貨物一一搬上岸，有些甚至只是小店訂的一小盒，他們也送到門口。還有每天運走的島上垃圾。為了防止水患，威尼斯一直默默耕耘，興建數十座活動水閘，造價高達數十億歐元，上述這些設施，當然通過稅收建成。威尼斯教我着迷在於 「她」的不真實性，事實上在這兒生活的，並非一眾神仙，而是一群居民，用勤勞與忍耐持續了威尼斯仙境般的夢幻。

威尼斯的橋不僅讓人步過，也是一道風景

每天來往運河的貨船

我學懂了步行，步行發掘不知名卻華麗無比的教堂，步行到老人小孩歡聚大樹下的小區，步行於四百零一座大小橋樑，步行於雙年展期間開放的富人大宅，步行於街坊河邊的小店，步行到筋疲力竭時，買塊披薩坐在河邊梯級邊吃邊看街上喋喋不休的鄰里。據說，威尼斯將於二○五○年沉沒，假設這是真的，我相信，至少在此之前，威尼斯人依然拒絕車輛，用各種方法把千百年前建成的家園保留下來。

攝影：洪捷

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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