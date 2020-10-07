【小老闆生意經@iM網欄】二手買賣平台具商機 零成本創業不是夢

二手買賣平台Carousell，未知大家有沒有使用過？即使未使用過，相信亦有聽說過吧！最近筆者的朋友搬屋，將家中多餘的二手傢俬、生活用品的相片上載至此平台放售，結果出乎意料地賣到不俗的價錢。

本地網購市場發展愈趨成熟

Carousell為近年一個新興的買賣平台，2012年在新加坡推出，近年才開始進軍香港市場。此平台最大的好處是不收取用家費用，且使用方法簡單。只要懂得上網、拍照，就可以秒速將產品上架至用戶的賣家平台。早前Carousell發布其最新用戶行為報告。調查結果發現，由2月疫情開始至6月期間，本地用戶藉此平台賺得近19%的額外收入，每位用戶所得的平均金額約為4,400元。而各項放上此平台的物品中，以女性時裝及電子產品最受歡迎。

因為疫情關係，人人足不出戶，導致在家網購的人數大增，本地網購市場可謂前所未有般興旺。隨近日疫情緩和，本地社交限制措施續步放寬，市民才較少依賴網購。回想過去幾個月，為了對抗疫情，大部分人在家辦公、在家上學，基本上大部分的生活用品、食品都是透過網上平台購買。

Carousell香港董事總經理葉承浩表示，Carousell在港4年已打響名堂，今年疫情之下更錄得驚人成績，期內香港用戶按年增長25%至100萬人；上架拍賣量暴升一倍；交易量增加約七成。抗疫期間，不少人成功將家中二手物件出售，每位用戶所得的平均金額約4,400元，這個金額算是較可觀的數字，反映本地的網購市場發展愈來愈成熟。

平台操作簡單 為網店新手之選

Carousell這個二手交易平台標榜明碼實價、一買一賣，只要有人肯出價，商品就可以成功賣出。這個平台跟傳統網購平台不同，是C2C（Customer-to-Customer）電商平台，即是個人對個人，以消費者間的互相交易為主。商家可以把東西放上網賣，買家則可以透過競價得到想要的商品。商家利用C2C 平台開網店，入門檻較低，只要登記好帳號，就會有一個類似個人網店的頁面，然後選擇好產品照，填寫好產品描述，再按鍵出Post，就已開始產品銷售。因此，透過Carousell這個平台，人人都可以無本生利做店主。

這個平台除了可放售二手物品，亦有不少商家放售全新的物品，當中有不少賣家更是中小企商家。現時，Carousell為本地消費者提供超過三十種類別，逾2,400萬件貨品，包括汽車、房地產、生活用品、機械配件、服裝及配飾等。

這個平台操作簡單且不收取用戶費用，輕輕鬆鬆就可建立網店，並與買家隨時隨地聯絡，比較適合開網店新手。而這個平台的本地用戶流量近年亦有大幅上升的趨勢，如果大家想體驗一下開網店作副業賺取外快，這個平台則是一個不俗的選擇。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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