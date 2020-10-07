【櫻淘魔法棒@iM網欄】「門外漢」嘆茶 淘寶買茶壺套裝

最近身邊有朋友介紹了一些靚茶葉給我試飲，第一時間想到要淘一些茶壺及茶杯等來泡茶，我們只是「門外漢」普通喝茶，還沒有去到什麼品茶的階段，所以買的茶具都是幾十元的價錢。

產品介紹:

玻璃茶具泡茶壺

▲ 玻璃茶具泡茶壺

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這個款我以前買過，在宜家傢俬亦有相類似的款，外型簡約，高硼硅玻璃壺，不含鉛，180度溫差耐冷(-30度)耐熱(150度)，升級加厚的煮茶壺，可以明火燃燒，內胆是304不锈鋼過濾，可拆出來方便清洗，而且有效過濾茶渣， V型嘴壺，出水流暢，三寸不開花，而加厚手柄設計，備有大中小三個容量，茶蓋則有旋轉蓋和按鈕蓋兩款，壺蓋內設卡扣，厏以不易掉落。

價錢:

旋轉蓋：700ml RMB38，1000ml RMB48，1600ml RMB58

方形按鈕蓋：600ml RMB38，1000ml RMB48，1600ml RMB69



集運運費: 10元以下

用家評價:

茶具泡茶壺收到了，品質保證安全，耐高溫玻璃材質，容量大，手把手設計風格好，防燙手，泡茶來喝還能過濾茶渣，非常喜歡這個茶壺

包裹嚴實收到無破損.茶壺品質不錯.玻璃材質通透明亮.耐高溫使用起來方便.容量也很大.非常實用

非常喜歡，泡茶方便

北歐陶瓷水杯子

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至於茶杯方面，我家買了兩套這個六色馬卡龍茶杯，原因是Colorful 顏色看到令人賞心悅目，而且用來招呼客人時，容易分辨自己的杯，不會容易拿錯，而且它的外型很可愛，令人愛不釋手。



賣家聲稱這款陶瓷水杯是純手工產品，制成品是啞色磨砂強化瓷，採用色釉工藝，有八個顏色(冷灰色，淺黃色，粉紅色，白色，天藍色，淺啡色，墨藍色和淺綠色)，每隻容量約300ml，重約235ml。

陶瓷水杯是高溫燒制，色澤均勻，做過安全檢測，同時不會因為長時間使用而褪色，可以放入微波爐和洗碗機，消毒柜等。但由於是啞光材質，所以在清洗時，不能使用鋼絲球刷洗，否則容易造成釉面損傷留下刮痕，建議用牙膏輕輕清潔。

價錢:

一隻杯RMB19.22

六隻杯連掛杯架 RMB131.16

六隻杯連木托盤 RMB151.8

六隻杯連掛杯架，木托盤及六個杯碟 RMB224.6

集運運費: 20~30元

用家評價:

這款買來送人的，和閨密家裝修風格一致，非常喜歡這種歐式套裝水杯，顏值高，好看實用，清洗也方便。

包裝很牢固沒有破損，是理想的樣子，品質很好，喜歡

日式卡通砂糖兔 一壺兩杯陶瓷茶具套裝

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如果想在公司飲茶，可以考慮這款陶瓷壺連杯的茶具，卡通圖案看來比較清新，放在辦公室內增添生氣。一套有兩隻杯，茶壺容量有450ml，杯子則有200ml，茶壺里面的過濾網，有效過濾掉多餘的茶渣。而且有彩盒包裝，適合送禮自用。

價錢: RMB39.8/套

集運運費: 10元

用家評價:

太好看了！很喜歡！可以在家喝個下午茶了！

使用沒問題，看了心情好。小杯子看起來小，其實可以裝下一碗飯哈，正好給小孩裝飯裝湯。提個建議：陶土和釉料用更好更白一些的，顯得顏色更白亮更高檔，因為會選擇這樣杯子的，都是注重生活品質噠

超喜歡超喜歡！很可愛！而且收納不占地兒，壺裡自帶濾網，喝茶很方便

香港茶館推介ESSENSE茶之香禮盒

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最近有位茶葉專家推介了這個茶葉禮盒給我們喝，黑色禮盒，配以兩款茶葉: 白芽奇蘭茶及金芽紅茶已經在茶展中連續兩年獲得「最佳茶葉」的殊榮。另外，檸檬草綠茶都是近來最受顧客喜愛的茶葉之一。

大禮盒～六款口味 (共30包)

白芽奇蘭茶/湖北蒸茶/波斯玫瑰紅茶/宫廷普洱/金芽紅茶/茉莉龍珠

優惠價: $148，另送一盒價值$90的茶包補充裝一盒

花茶禮盒～四款口味 (共20包)

薰衣草紅茶/檸檬草綠茶/玉桂紅茶/洋甘菊紅茶

優惠價: $90，另送一盒價值$90的茶包補充裝一盒

Facebook: 淘寶「小天后」互享平台

可以答一條問題，送一份價值$90的茶包

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