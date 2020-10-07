【櫻淘魔法棒@iM網欄】「門外漢」嘆茶 淘寶買茶壺套裝

上一篇文章
【新股IPO】卓越商企6989今起招股 入場費1.08萬元 騰訊京東都入股
產品介紹:
玻璃茶具泡茶壺
這個款我以前買過，在宜家傢俬亦有相類似的款，外型簡約，高硼硅玻璃壺，不含鉛，180度溫差耐冷(-30度)耐熱(150度)，升級加厚的煮茶壺，可以明火燃燒，內胆是304不锈鋼過濾，可拆出來方便清洗，而且有效過濾茶渣， V型嘴壺，出水流暢，三寸不開花，而加厚手柄設計，備有大中小三個容量，茶蓋則有旋轉蓋和按鈕蓋兩款，壺蓋內設卡扣，厏以不易掉落。
價錢:
旋轉蓋：700ml RMB38，1000ml RMB48，1600ml RMB58
方形按鈕蓋：600ml RMB38，1000ml RMB48，1600ml RMB69
集運運費: 10元以下
用家評價:
至於茶杯方面，我家買了兩套這個六色馬卡龍茶杯，原因是Colorful 顏色看到令人賞心悅目，而且用來招呼客人時，容易分辨自己的杯，不會容易拿錯，而且它的外型很可愛，令人愛不釋手。
賣家聲稱這款陶瓷水杯是純手工產品，制成品是啞色磨砂強化瓷，採用色釉工藝，有八個顏色(冷灰色，淺黃色，粉紅色，白色，天藍色，淺啡色，墨藍色和淺綠色)，每隻容量約300ml，重約235ml。
陶瓷水杯是高溫燒制，色澤均勻，做過安全檢測，同時不會因為長時間使用而褪色，可以放入微波爐和洗碗機，消毒柜等。但由於是啞光材質，所以在清洗時，不能使用鋼絲球刷洗，否則容易造成釉面損傷留下刮痕，建議用牙膏輕輕清潔。
價錢:
一隻杯RMB19.22
六隻杯連掛杯架 RMB131.16
六隻杯連木托盤 RMB151.8
六隻杯連掛杯架，木托盤及六個杯碟 RMB224.6
集運運費: 20~30元
用家評價:
日式卡通砂糖兔 一壺兩杯陶瓷茶具套裝
如果想在公司飲茶，可以考慮這款陶瓷壺連杯的茶具，卡通圖案看來比較清新，放在辦公室內增添生氣。一套有兩隻杯，茶壺容量有450ml，杯子則有200ml，茶壺里面的過濾網，有效過濾掉多餘的茶渣。而且有彩盒包裝，適合送禮自用。
價錢: RMB39.8/套
集運運費: 10元
用家評價:
香港茶館推介ESSENSE茶之香禮盒
最近有位茶葉專家推介了這個茶葉禮盒給我們喝，黑色禮盒，配以兩款茶葉: 白芽奇蘭茶及金芽紅茶已經在茶展中連續兩年獲得「最佳茶葉」的殊榮。另外，檸檬草綠茶都是近來最受顧客喜愛的茶葉之一。
大禮盒～六款口味 (共30包)
白芽奇蘭茶/湖北蒸茶/波斯玫瑰紅茶/宫廷普洱/金芽紅茶/茉莉龍珠
優惠價: $148，另送一盒價值$90的茶包補充裝一盒
花茶禮盒～四款口味 (共20包)
薰衣草紅茶/檸檬草綠茶/玉桂紅茶/洋甘菊紅茶
優惠價: $90，另送一盒價值$90的茶包補充裝一盒
作者＿淘寶小天后簡介：
擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。
Facebook: 淘寶「小天后」互享平台
更多櫻淘魔法棒@淘寶小天后的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
欄名 : 櫻淘魔法棒