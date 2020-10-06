  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (二) 20:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強積金】MPF港股基金9月平均蝕6%　 附港股、美股、日股、大中華股票基金最新表現資料

理財智慧 20:36 2020/10/06

分享：

投資市場持續波動，各位打工仔月月供款的強積金幾乎全面見紅。據Refinitiv Lipper（理柏）統計的強積金表現，今年9月整體回報為-2.25%。而38隻港股基金平均回報則為-6.09%，在各類股票基金之中排「尾二」。

各類基金整體表現

強積金多類基金最新表現，請按圖看表！

    點擊圖片放大
    +4
    +3

港股基金之中，9月表現最佳是「海通MPF退休金-海通香港特區基金-A」，全月回報為-4.05%，第二名是-4.3%的「永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金-A」。至於表現最差則是滙豐及恒生的「智選計劃-恒指基金」，上月回報為-7.05%。

至於近年愈來愈多人轉投的美股基金，9月平均回報為-4.73%。當中表現最佳是-3.01%的「萬全強制性公積金計劃-美國股票基金」，這隻美股基金向來表現優於同儕，過去一年賺38.45%。排第二的是滙豐恒生的「智選計劃-自選美國股票基金」，今年9月回報為-4.47%，過去一年則賺12.78%。

按基金類別看，9月表現最佳是日本股票基金，平均賺3.28%，冠絕所有MPF基金。據理柏的分類，MPF市場現有4隻專門投資日本股票的基金，上月回報介乎4.71%至2.59%。表現最佳為「友邦強積金優選計劃-日本股票基金」，「中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠日本股票基金」則敬陪末席。

日本股票基金最新表現

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉

強積金 美股 退休 股票

上一篇文章

【新股IPO】新加坡政府投資公司GIC傳斥逾10億美元認購螞蟻集團新股

下一篇文章

Tesla踩過界 推出自家龍舌蘭「Teslaquila」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場
【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【iBond 2020】新iBond認購期10月23日至11月5日　申請方法、年期、保證回報、派息機制一文睇清
【iBond 2020】新iBond認購期10月23日至11月5日　申請方法、年期、保證回報、派息機制一文睇清
【樓市旺場】4天長假港人無得去旅行轉去買樓 二手成交爆升5成 新盤銷情旺
【樓市旺場】4天長假港人無得去旅行轉去買樓 二手成交爆升5成 新盤銷情旺
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」