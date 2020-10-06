【強積金】MPF港股基金9月平均蝕6%　 附港股、美股、日股、大中華股票基金最新表現資料

投資市場持續波動，各位打工仔月月供款的強積金幾乎全面見紅。據Refinitiv Lipper（理柏）統計的強積金表現，今年9月整體回報為-2.25%。而38隻港股基金平均回報則為-6.09%，在各類股票基金之中排「尾二」。

▲ 各類基金整體表現

強積金多類基金最新表現，請按圖看表！

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港股基金之中，9月表現最佳是「海通MPF退休金-海通香港特區基金-A」，全月回報為-4.05%，第二名是-4.3%的「永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金-A」。至於表現最差則是滙豐及恒生的「智選計劃-恒指基金」，上月回報為-7.05%。

至於近年愈來愈多人轉投的美股基金，9月平均回報為-4.73%。當中表現最佳是-3.01%的「萬全強制性公積金計劃-美國股票基金」，這隻美股基金向來表現優於同儕，過去一年賺38.45%。排第二的是滙豐恒生的「智選計劃-自選美國股票基金」，今年9月回報為-4.47%，過去一年則賺12.78%。

按基金類別看，9月表現最佳是日本股票基金，平均賺3.28%，冠絕所有MPF基金。據理柏的分類，MPF市場現有4隻專門投資日本股票的基金，上月回報介乎4.71%至2.59%。表現最佳為「友邦強積金優選計劃-日本股票基金」，「中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠日本股票基金」則敬陪末席。

▲ 日本股票基金最新表現

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責任編輯：葉卓偉