【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家

從相識、變成情侶，經歷過多少秋與冬，才到訂婚，再擁有自己的房子，這個歷程成就一對對夫婦，或許更是不少人的憧憬。一對準新人將於12月12日結婚，很早便買定單位，兩人共同設計，花了23.2萬元裝修（不計傢俱），又以綠色為主調，打造屬於兩人的空間。

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整個居所設計都是由90後的Amber與未婚夫構思，裝修設計公司從中亦有給予意見，當中家居大廳用上她喜愛的顏色作為主色。「我鍾意綠色，特別係Tiffany Blue（蒂芙尼藍）。」大廳中的牆身以至窗簾都是綠調，再配搭木紋磚地板。她於淘寶上花約1360人民幣購買梳發，用以劃分工作區與大廳。

在工作區中，設有一張書台，桌上的櫃是這對準新人親自設計。Amber指，由於未婚夫比較著重工作台的設計，不希望與坊間相差無幾，所以兩人便參考不同設計，再加以修改。他們本來欲把書台上加設一個玻璃櫃，不過後來覺得，詐具透明感的設計或會令空間感減少及私隱度下降，「我哋又唔想放雜物俾人睇到晒，如果全部實色又好死板」，於是兩人便再構想，書櫃採用實色的櫃門，並在櫃與櫃之間加插可以放置擺設的位。

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Amber與男朋友拍拖四年，雙方感情穩定，便萌生結婚的想法。兩人本身有置業打算，於是便放售當時所持有的股票，加上本身積蓄，及家人的資助下，在今年年頭時，以540萬元購入麗晶花園407平方呎的兩房單位。單以Amber放售的股票值約35萬元。成功上車，固然值得高興，而Amber到居所視察後，便決定花錢「重新構建」居所，「上一手入伙到賣都未裝修過，所以想大裝下。」＇

部分價目 基本裝修工程費用：23.2萬元 清拆：3.4萬元

水喉：2.6萬元

電燈：3.2萬元

泥水：6萬元

油漆：4.6萬元

門：2.1萬元

天花：8000元

石油氣坑：1500元

保險：3500元 訂造傢俬工程項目：8.3萬元 廚房：2.38萬元 廁所：9500元 客廳：2.92萬元 主人房：2.05萬元

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責任編輯：黎淑雯