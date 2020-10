【印度疫情】印度清理最老墳場 增加墓地供應

▲ 印度疫情未見回落,當地工人正忙於清理最老的墳場,增加400個墓地供應。

印度新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情嚴峻,是全球確診第二多的國家,單日再添3,009人死亡。路透社報道,當地工人正忙於清理最老的墳場,增加400個墓地供應。

印度全國累計確診病例6,685,082宗,103,600人死亡。自4月起,當地一個伊斯蘭墳場已見證超過700場新冠肺炎死者的喪禮。家中三代在墓地工作、主力負責掘墳墓的38歲沙米姆(Mohammad Shameem)道:

「我們之前沒有料到要清理土地來增加墓地供應,但遺體陸續有來。」(We weren’t expecting that we will have to clear more land for the graves, but bodies just keep arriving.)

報道稱,目前每日要下葬的遺體數目雖有所回落,從夏天的每日10具遺體降至目前的每日四具遺體,但墓地仍供不應求。工人正忙於清理的土地,據稱是當地歷史最悠久的墳場,建於1924年。

沙米姆表示,過去8個八個月的工作不斷,但鮮有獲得政府的幫助,如提供個人防護裝備。(We are doing so much work for the last eight months, but there has been hardly any help from the government, in terms of personal protective equipment.)

責任編輯:葉芷樺