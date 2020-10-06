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【印度疫情】印度清理最老墳場 增加墓地供應

環球社會熱點 18:57 2020/10/06

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印度疫情未見回落，當地工人正忙於清理最老的墳場，增加400個墓地供應。

印度新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，是全球確診第二多的國家，單日再添3,009人死亡。路透社報道，當地工人正忙於清理最老的墳場，增加400個墓地供應。

印度全國累計確診病例6,685,082宗，103,600人死亡。自4月起，當地一個伊斯蘭墳場已見證超過700場新冠肺炎死者的喪禮。家中三代在墓地工作、主力負責掘墳墓的38歲沙米姆（Mohammad Shameem）道：

「我們之前沒有料到要清理土地來增加墓地供應，但遺體陸續有來。」(We weren’t expecting that we will have to clear more land for the graves, but bodies just keep arriving.)

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報道稱，目前每日要下葬的遺體數目雖有所回落，從夏天的每日10具遺體降至目前的每日四具遺體，但墓地仍供不應求。工人正忙於清理的土地，據稱是當地歷史最悠久的墳場，建於1924年。

沙米姆表示，過去8個八個月的工作不斷，但鮮有獲得政府的幫助，如提供個人防護裝備。（We are doing so much work for the last eight months, but there has been hardly any help from the government, in terms of personal protective equipment.）

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責任編輯：葉芷樺
 

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