【地產人地產事@iM網欄】十年河東十年河西 「華懋盤」真如想像般差嗎﹖

百曉生做了地產仔多年，常年都聽到不少同事、上司或客人都會特別對幾個發展商作出不同的評價，例如新鴻基（00016）、新世界（00017）就手工用料都很好，信和（00083）很豪華，會德豐很「鬼佬」，長實（01113）及華懋就很差。事實是否如此？今天百曉生就想説一下華懋有多「差」。

關於華懋，百曉生聽得最多就是鹹水樓。鹹水樓在香港是指於1960年代，因為當時的淡水供應不足而釀成的成本問題，部份承建商在建造樓宇時以海水（即鹹水）拌和混凝土興建，而海水中的鹽分是會加速鋼材料的鏽蝕，其後造成樓宇結構問題，油塘高超道邨是其中一個因爲鹹水樓問題而提早清拆的公共屋邨。由於年代久遠，甚至發生在我出生之前，我在網上也真的找不到任何和華懋集團有關係的報道。以現在資訊量爆炸的年代，要在網絡上找不到任何相關的資料其實真的很難，我暫且對鹹水樓的説法存疑。

第二就是説華懋經常性拿一些幾十年前的樓盤出來裝新樓盤去賣。據我所知，當年碧濤花園、威尼斯花園、富豪花園等等，也是過了二三十年也還有一手全新單位出售。當然這可能是集團惜售的手法，但我也有聽過是因為前主席王德輝失蹤多年後才宣布死亡，有很多行政上的事件也處理不到，想賣也賣不了。關於王氏夫婦還有很多趣事，此文不序。

事至今日，華懋集團已由龔仁心作代主席，並由多位遺產管理人去掌控。集團亦重新出發，打造了多個建築質量很好的樓盤。例如近年的九龍城豪門、將軍激海翩滙、元朗朗城滙、荃灣全．城滙等等都獲得很多好評，尤以全．城滙的收樓質素為最佳，甚至比同區長實和新世界旗下樓盤的評價更好。

正所謂「十年河東，十年河西」，我相信只要用心繼續做下去，華懋樓的質素必定會令我們刮目相看的。

作者_百曉生簡介： 外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

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