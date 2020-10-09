【情緒有得傾@iM網欄】一代傳一代   可以越變越好嗎？

7月時在美國加州發生一宗在演藝界相當觸目的自殺案，死者是美國搖滾天王貓王皮禮士利（Elvis Presley）的外孫Benjamin Keough，終年27歲。據稱他的死亡地點──在家中浴室的馬桶上── 跟祖父「貓王」43年前是一模一樣。雖然自殺動機不明，但是他患上憂鬱症已多年。

▲ elvis presley family

回看他的家譜，他的祖父一直有濫藥的習慣，在性格上他是一個操控狂。他的祖母痴戀貓王，終於在1967年婚夢成真，但是6年後便離婚，兩人在1968年誕下唯一的女兒Lisa Marie Presley。貓王1977年去世，享年42歲，當時Lisa只有9歲。Lisa幼年喪父，失去了父親的百般寵愛，加上踏入青春期，和母親關係逐漸僵化，性格變得格外敏感多疑，個人生活一度混亂不堪，曾一段時間患上抑鬱症。難怪她的愛情生活也是迂迴曲折，共經歷4段婚姻。

Lisa在1988年與第一任著名音樂人丈夫Danny Keough結婚並在1994年離婚，兩人育有2個小孩，就是Benjamin與他的姊姊。與前夫離婚二十天後，便與流行樂天王Michael Jackson共諧連理。據說因為她不願意與MJ生孩子，結果造成了夫妻感情生活的破裂。在2002年她與荷里活著名影星Nicolas Cage在夏威夷辦了一場世紀婚禮，可惜婚姻只短暫地維持了兩個月，兩人就不歡而散。四年後她嫁給了她樂隊的結他手及音樂製作人，誕下一對雙胞胎。這段婚姻維持了十年之久再告吹，是她歷任婚姻最長久的一次。

看到這些描述，不知你有否留意到這個名牌家族中的三代有一個共通點：就是生活中的癮疾……可以是藥物、也可以是情緒。所謂「一代傳一代」，原來所傳承下去的不單是基因圖譜，更包括不同的情緒包袱，嚴重的可以演變成不同種類的臨床病症。有些人還以為這是一種咒詛！從家庭心理學而言，這是一個世代傳遞的歷程。若非其中一代把宿命打破，傳遞的模式會世世代代不自覺地重複。我曾經處理過一個案例：一位中年女士的丈夫沉迷賭博，兒子開始浮現相關徵狀，再查問下去，原來她老爺也有酗酒習慣。既然無法改變過去，她可以做的就是不低頭認命。努力釐定自己在家中的地位與角色，和自己作為人妻及人母的底線，不讓自己與家人一起沉淪下去。當我們明白一些臨床病症並非偶然而生，其實是歷代傳遞的成果，就能明白做好情緒管理功課的重要性。哪怕是丁點兒的改變，已經可以改變後代的命運！

作者_小明簡介：

小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

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