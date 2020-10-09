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【情緒有得傾@iM網欄】一代傳一代   可以越變越好嗎？

名人薈萃 10:02 2020/10/09

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7月時在美國加州發生一宗在演藝界相當觸目的自殺案死者是美國搖滾天王貓王皮禮士利（Elvis Presley）的外孫Benjamin Keough終年27歲。據稱他的死亡地點──在家中浴室的馬桶上── 跟祖父「貓王」43年前是一模一樣。雖然自殺動機不明，但是他患上憂鬱症已多年。

elvis presley family

回看他的家譜，他的祖父一直有濫藥的習慣，在性格上他是一個操控狂。他的祖母痴戀貓王，終於在1967年婚夢成真，但是6年後便離婚，兩人在1968年誕下唯一的女兒Lisa Marie Presley。貓王1977年去世，享年42歲，當時Lisa只有9歲。Lisa幼年喪父，失去了父親的百般寵愛，加上踏入青春期，和母親關係逐漸僵化，性格變得格外敏感多疑，個人生活一度混亂不堪，曾一段時間患上抑鬱症。難怪她的愛情生活也是迂迴曲折，共經歷4段婚姻。

Lisa1988年與第一任著名音樂人丈夫Danny Keough結婚並在1994年離婚，兩人育有2個小孩，就是Benjamin與他的姊姊。與前夫離婚二十天後，便與流行樂天王Michael Jackson共諧連理。據說因為她不願意與MJ生孩子結果造成了夫妻感情生活的破裂。在2002年她與荷里活著名影星Nicolas Cage在夏威夷辦了一場世紀婚禮，可惜婚姻只短暫地維持了兩個月，兩人就不歡而散。四年後她嫁給了她樂隊的結他手及音樂製作人，誕下一對雙胞胎。這段婚姻維持了十年之久再告吹，是她歷任婚姻最長久的一次。

看到這些描述，不知你有否留意到這個名牌家族中的三代有一個共通點：就是生活中的癮疾……可以是藥物、也可以是情緒。所謂「一代傳一代」，原來所傳承下去的不單是基因圖譜，更包括不同的情緒包袱，嚴重的可以演變成不同種類的臨床病症。有些人還以為這是一種咒詛！從家庭心理學而言，這是一個世代傳遞的歷程。若非其中一代把宿命打破，傳遞的模式會世世代代不自覺地重複。我曾經處理過一個案例：一位中年女士的丈夫沉迷賭博，兒子開始浮現相關徵狀，再查問下去，原來她老爺也有酗酒習慣。既然無法改變過去，她可以做的就是不低頭認命。努力釐定自己在家中的地位與角色，和自己作為人妻及人母的底線，不讓自己與家人一起沉淪下去。當我們明白一些臨床病症並非偶然而生，其實是歷代傳遞的成果，就能明白做好情緒管理功課的重要性。哪怕是丁點兒的改變，已經可以改變後代的命運！

 

作者_小明簡介：
小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

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撰文 : 小明

欄名 : 情緒有得傾

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