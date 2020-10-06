【諾貝爾獎】英美德3學者揭黑洞奧秘　榮獲2020諾貝爾物理學獎

2020年度諾貝爾物理學獎（Nobel Prize in Physics）由3位研究宇宙及黑洞的英美德學者共同獲得，獎項的一半頒布給了英國牛津大學學者 彭羅斯 （Roger Penrose），另外一半則由德國天體物理學家根澤爾（Reinhard Genzel）及美國天文學家 格茲 （Andrea Ghez）共同獲得。

根據諾貝爾獎委員會指出，3位科學家因發現了宇宙最奇特的現象之一的黑洞而獲此殊榮。當中 彭羅斯 揭示了「廣義相對論如何預測了黑洞的形成」，根澤爾與 格茲則是 發現了銀河系中心的「超大質量天體（黑洞）」。

委員會也表示， 格茲是該獎項成立以來，第四位獲得諾貝爾物理學獎的女性，她 透過電話發表得獎感言時表示，希望能鼓勵更多年輕女性進入天文學領域。

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編輯：李勝男