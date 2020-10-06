【特朗普確診】白宮發布特朗普病情 7成美國人不信

▲ CNN民調指近7成美國人，不相信白宮發布關於特朗普感染新冠肺炎的病情。

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）確診新冠肺炎。美國CNN一項民調指出，接近70%的受訪美國人不相信白宮發布關於特朗普感染新冠肺炎的病情信息，僅約3成美國人認為特朗普以負責的態度處理其病情。

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美國CNN由上周四（1日）至周日（4日）進行調查，訪問1,205名美國人。結果指約69%的受訪者，不信任白宮關於特朗普病情的部分官方通訊內容，甚至完全不信任白宮官方通訊内容。

從政黨取向方面分析，約有65%的共和黨人相信白宮關於特朗普的信息，只有5%的民主黨人相信白宮關於特朗普的信息。

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美媒報道指，特朗普於顧問希克斯（Hope Hicks）確診新冠肺炎後，未有遵守防疫指引自我隔離，同日更前往新澤西州出席競選籌款活動。

調查指出，約33%的受訪者認同特朗普是以負責的態度處理病情。約有63%的受訪者質疑特朗普在感染病毒這次考驗後，會否改變應對疫情的方式。

自特朗普上周宣布與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）確診新冠肺炎後，白宮通報疫情的方式遭到外界批評。特朗普的主診醫生康利（Sean P. Conley）早前一直拒絕透露，特朗普之前有否需要吸氧。此外，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）被指多次對外匿名披露特朗普病情，說法更與白宮醫療團隊有矛盾。

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責任編輯：鄭錦玲