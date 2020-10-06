  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (二) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特朗普確診】白宮發布特朗普病情 7成美國人不信

環球政治 18:40 2020/10/06

分享：

CNN民調指近7成美國人，不相信白宮發布關於特朗普感染新冠肺炎的病情。

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）確診新冠肺炎。美國CNN一項民調指出，接近70%的受訪美國人不相信白宮發布關於特朗普感染新冠肺炎的病情信息，僅約3成美國人認為特朗普以負責的態度處理其病情。

特朗普長子據報覺得父親瘋了 形容其已失控 【下一頁】

特朗普稱或已免疫 惟醫生指未完全脫離困境 【下一頁】

美國CNN由上周四（1日）至周日（4日）進行調查，訪問1,205名美國人。結果指約69%的受訪者，不信任白宮關於特朗普病情的部分官方通訊內容，甚至完全不信任白宮官方通訊内容。

從政黨取向方面分析，約有65%的共和黨人相信白宮關於特朗普的信息，只有5%的民主黨人相信白宮關於特朗普的信息。

「不要畏懼新冠病毒」特朗普出院返回白宮 【下一頁】

白宮女發言人麥克納尼及2助手中招 【下一頁】

美媒報道指，特朗普於顧問希克斯（Hope Hicks）確診新冠肺炎後，未有遵守防疫指引自我隔離，同日更前往新澤西州出席競選籌款活動。

調查指出，約33%的受訪者認同特朗普是以負責的態度處理病情。約有63%的受訪者質疑特朗普在感染病毒這次考驗後，會否改變應對疫情的方式。

自特朗普上周宣布與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）確診新冠肺炎後，白宮通報疫情的方式遭到外界批評。特朗普的主診醫生康利（Sean P. Conley）早前一直拒絕透露，特朗普之前有否需要吸氧。此外，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）被指多次對外匿名披露特朗普病情，說法更與白宮醫療團隊有矛盾。

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【特朗普確診】特朗普長子據報覺得父親瘋了 形容其已失控
今日
【特朗普確診】特朗普長子據報覺得父親瘋了 形容其已失控
【特朗普確診】副總統辯論將加玻璃板防疫 發言人隔空開火
今日
【特朗普確診】副總統辯論將加玻璃板防疫 發言人隔空開火
【特朗普確診】白宮發言人麥克納尼中招 32歲金髮女郎惹關注（多圖）
今日
【特朗普確診】白宮發言人麥克納尼中招 32歲金髮女郎惹關注（多圖）
【特朗普確診】白宮禮品店出紀念幣 賀特朗普戰勝病毒
今日
【特朗普確診】白宮禮品店出紀念幣 賀特朗普戰勝病毒
【特朗普確診】選戰停火結束 拜登拍片諷特朗普鹵莽除口罩
今日
【特朗普確診】選戰停火結束 拜登拍片諷特朗普鹵莽除口罩
傳染病 疫情 特朗普 白宮 美國 總統大選 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【印度疫情】印度清理最老墳場 增加墓地供應

下一篇文章

【特朗普確診】特朗普長子據報覺得父親瘋了 形容其已失控
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間19:00）
【特朗普確診】特朗普據報狂問自己是否會死 憂與好友同命運
【特朗普確診】特朗普據報狂問自己是否會死 憂與好友同命運
【英國疫情】紐卡素一所大學報稱770人確診
【英國疫情】紐卡素一所大學報稱770人確診
【特朗普確診】倘特朗普病逝怎辦？ 留意4個關鍵日子
【特朗普確診】倘特朗普病逝怎辦？ 留意4個關鍵日子
【特朗普確診】特朗普群組大爆發 至今23人中招
【特朗普確診】特朗普群組大爆發 至今23人中招
【特朗普確診】特朗普：未來數天會是真正考驗
【特朗普確診】特朗普：未來數天會是真正考驗