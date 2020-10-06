【遊戲股】任天堂市盈率僅20倍 Switch潛力被低估 有望成為遊戲界Tesla？

▲ 任天堂受惠於疫情，其遊戲機Switch的銷量急增。

疫情下遊戲股成為受惠板塊，任天堂（美︰NTDOY）（日︰7974）股價今年以來股價累升3成，周二收報57350日圓，距離歷史高位73200日圓尚有一段距離。然而，近日不少分析均看好任天堂前景，年前已看好Tesla（美︰TSLA）、靠着投資科技股獲得豐厚回報的基金公司Ark Invest最近也頻頻買入任天堂。

任天堂是否Ark Invest眼中的「下一隻Tesla」，暫時仍不得而知，但可以確定的是，目前任天堂的股價走勢圖表現亮麗，主要得益於其遊戲機Switch的銷量大增。據日本傳媒報道，因應Switch需求強勁，任天堂今年度Switch產量將較原先計畫的約2000萬部提高約25%，至2500萬部。

此前Switch多次陷入缺貨狀態，任天堂已向代工廠、零件供應商要求提高產量。Switch代工廠雖已在6月左右恢復正常生產，不過目前日本零售商仍因為供應不足，採取抽籤販售方式賣貨。

雲遊戲時代Switch潛力巨大

事實上，作為遊戲主機Switch的桎梏在於其受限於便攜性，無法在硬件性能上與Xbox、PlayStation相提並論。然而，從Switch的銷售數據所見，消費者對於便攜遊戲主機始始有着需求，而這項需求在過去多年來也未曾因智能手機的崛起而消失。

曾經，索尼（美︰SNE）最後一代的便攜式遊戲機為PlayStation Vita亦獲得不錯的市場反應，但最終索尼選擇放棄掌機市場，專注主機遊戲。最主要的原因，是掌機的性能無法跟遊戲軟件的進步。

一款AAA級的遊戲大作，在掌機跟本無法正常運行。換言之，掌機上的遊戲過去在畫面、遊戲性上無法與枱式主機相比，而智能手機的出現跟是令便攜遊戲有了更多的選擇。

而這一切在雲遊戲技術出現後得到決，目前Switch已透過雲遊戲的方式，將Ubisoft的主機遊戲大作《刺客教條》等移植至Switch，而隨着雲遊戲技術的突破，Switch已經有潛質成為劃時代的產品。

估值奇低 未反映創新能力

當前任天堂的動態市盈率約為20倍（按過去12個月盈利計算），遠低於同業。Mindset Capital投資總監Aaron Edelheit認為，任天堂的估值一直低得出奇，未能反映公司的創新能力。他認為，目前的任天堂就像是2013年的微軟（美︰MSFT），不受投資者喜爱，其商業模式面臨十字路口。他認為，任天堂的股價有望翻上幾倍。

富瑞分析师Atul Goya於報告中指出，任天堂的遊戲更適合家庭，使得其宥有着獨特的地位，並且能够受惠於遠程工作增加的空閒時間。Atul Goya續指，受到疫情影響，接下來的長假期可能是有史以最賺錢的假期。

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編輯︰侯景成

