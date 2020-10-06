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33歲無業男子感染 曾到太古城中心百老匯戲院看電影

環球政經 19:32 2020/10/06

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今日（6日）衛生署公布新增8宗新冠肺炎確診的個案中，有3宗不明源頭本地個案，其中一位為33歲無業男子，其間曾出席家庭聚會以及到戲院看電影。

【新冠肺炎】陳肇始呼籲大眾勿鬆懈 現行社交距離措施將延長一周【下一頁

第5126宗個案是一名，與家人住在北角富家閣。該名男子曾於中秋節（10月1日）到位於黃埔的親戚家裡參與家庭聚會，一行16人，防護中心正安排相關人士入住檢疫中心。

【新冠肺炎】日本研究：收入愈低人士 疫情下重度抑鬱比例愈大【下一頁

此外，患者在中秋翌日(2日)於太古城中心百老匯戲院看電影，據悉期間有戴口罩，沒有進食，之後曾光顧炮台山傷心酸辣粉。他在10月3日開始身體不適， 暫時未找到感染源頭，因此前兩日為潛伏期。

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責任編輯：翁嘉陽

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