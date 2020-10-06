【英國脫歐】英歐談判尚未有協議達成　傳日本車企向英要求關稅補償

英國脫歐過渡期將於今年12月31日到期，目前英國與歐盟正就脫歐後雙方的貿易協議談判。本周二（6日）據日本共同社報道，豐田汽車及日產汽車等在英國擁有工廠的多間日本車企向英國政府提出，如果年底前無法與歐盟達成自由貿易協定，則將要求英政府對額外產生的關稅成本進行補償。

如果英國今年年底無協議脫歐，明年向歐盟出口的乘用車將被徵收10%的關稅。相關人士指出：「消化關稅上漲的部分並非易事，維持業務將變得困難。」豐田曾於去年3月指出，如果英國和歐盟之間對出口車輛徵稅，或將考慮退出在英生產，日產的當地高層也表示其商務模式將很難維持。

報道還指，這些車企或希望藉此向英國政府施壓，促使雙方在年內達成協議。今年9月中旬，歐洲汽車製造商協會(ACEA）曾預計，如果雙方無法達成妥協，未來五年內歐洲汽車產業或將損失1,100億歐元（約9,509億港元）。

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編輯：李勝男