【港股追蹤】內銀股一沉百踩 四大行年內平均跌3成　摩通降中行農行目標價

內銀股今年大幅跑輸大市，四大國有銀行跌幅平均達30%，不少股民喊得一句句，今日摩根大通發表報告，先後降低中國銀行（03988）及農業銀行（01288）目標價，究竟內銀股幾時才可翻身？

綜觀四大內銀股，今年以來建設銀行（00939）跌26%，工商銀行（01398）跌33.5%，農行跌30%及中行跌29%。不過，內銀股股息回報率高，是不少股民對內銀股不離棄的主要原因。以現價計，建行股息率7.3厘、農行8.5厘、工行7.4厘及中行8.9厘。

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摩根大通發表報告，把農行2021至2022年盈利預測下調0.7%及1.4%，指農行資產質量雖然有所改善，不良貸款率下降，但農行一級資本充足比率較其他大型銀行為弱，而且風險加權資產增長得較快，維持「中性」評級，目標價由2.9元下調至2.8元。

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此外，摩通亦同時調低中行目標價，由3元調低至2.8元，維持「中性」評級。早前中行管理在分析員會議上，作出的指引未如8月公布中期業績時悲觀，而且管理層並未接獲監管當局有關派息比率的指示，這意味著中行今年派息率可維持往年約30%的水平。

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