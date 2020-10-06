  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (二) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】內銀股一沉百踩 四大行年內平均跌3成　摩通降中行農行目標價

股樓投資 19:44 2020/10/06

分享：

內銀股今年大幅跑輸大市，四大國有銀行跌幅平均達30%，不少股民喊得一句句，今日摩根大通發表報告，先後降低中國銀行（03988）及農業銀行（01288）目標價，究竟內銀股幾時才可翻身？

綜觀四大內銀股，今年以來建設銀行（00939）跌26%，工商銀行（01398）跌33.5%，農行跌30%及中行跌29%。不過，內銀股股息回報率高，是不少股民對內銀股不離棄的主要原因。以現價計，建行股息率7.3厘、農行8.5厘、工行7.4厘及中行8.9厘。

內地餐飲股續落鑊 野村三大理由看好百勝再升近兩成 詳情請按：【見下頁

摩根大通發表報告，把農行2021至2022年盈利預測下調0.7%及1.4%，指農行資產質量雖然有所改善，不良貸款率下降，但農行一級資本充足比率較其他大型銀行為弱，而且風險加權資產增長得較快，維持「中性」評級，目標價由2.9元下調至2.8元。

國泰工會晤管理層暫無進展　高盛料削15%人手 或涉3000員工 詳情請按：【見下頁

此外，摩通亦同時調低中行目標價，由3元調低至2.8元，維持「中性」評級。早前中行管理在分析員會議上，作出的指引未如8月公布中期業績時悲觀，而且管理層並未接獲監管當局有關派息比率的指示，這意味著中行今年派息率可維持往年約30%的水平。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 
記者：李兆明
 

 

 

派息 中國 目標價 香港股票 中國銀行（03988） 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 農業銀行（01288）

上一篇文章

【新股IPO】嘉和生物6998明掛牌 暗盤升逾31% 一手帳面賺3800元

下一篇文章

【美股焦點】反壟斷法全面改革　眾議院提議分拆科技巨擘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場
【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【iBond 2020】新iBond認購期10月23日至11月5日　申請方法、年期、保證回報、派息機制一文睇清
【iBond 2020】新iBond認購期10月23日至11月5日　申請方法、年期、保證回報、派息機制一文睇清
【樓市旺場】4天長假港人無得去旅行轉去買樓 二手成交爆升5成 新盤銷情旺
【樓市旺場】4天長假港人無得去旅行轉去買樓 二手成交爆升5成 新盤銷情旺
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」