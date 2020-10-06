【航空告急】長榮航空推包位、包區、包艙及包機服務　疫情下搶攻企業及私人活動

▲ 長榮航空因應疫情改變旅客搭機的需求，即日起提供包位、包區、包艙以及包機服務。

疫情下航空公司紛紛推出奇招救亡，國泰航空 （00293） 旗下香港快運（HK Express）於11月推出1.5小時環港遊UOFlycation。台灣長榮航空則因應疫情改變旅客搭機的需求，銷售機票更多元化，即日起提供包位、包區、包艙以及包機服務。

香港快運推環港遊，詳情看【下一頁】

長榮航空指，所有機型均可提供包位、包區、包艙的服務，包位服務為買下所訂座位附近指定的位子，以確保鄰座或前後排為空位，包下的座位數不受限制；包區則是包斷該艙等的其中一整個獨立座艙區域，例如777機型商務艙有2個座艙區，旅客可以包下1個座艙區。包艙則為包下整個艙等，不論商務艙、豪華經濟艙、經濟艙，皆可一次買下該艙等所有座位，包艙服務配有專屬空服員以及獨立盥洗室。

▲ 長榮航空推客製化飛航旅程。

長榮航空稱，受影響，愈來愈多商務人士或是公司提出包位、包區的需求，希望能與其他旅客維持更大的社交距離，因此特別規劃多元客製化機位產品供旅客選擇。

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疫情期間，長榮航空活化機隊運用，提供企業或是個人包機服務，可依日期、機型、目的等各種不同需求客製規劃，做為企業商務飛航、員工獎勵旅遊、私人活動、或是旅外僑民返鄉專機。

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編輯：陳韻妍