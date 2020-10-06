  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (二) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空告急】長榮航空推包位、包區、包艙及包機服務　疫情下搶攻企業及私人活動

即市財經 18:37 2020/10/06

分享：

長榮航空因應疫情改變旅客搭機的需求，即日起提供包位、包區、包艙以及包機服務。

疫情下航空公司紛紛推出奇招救亡，國泰航空 （00293） 旗下香港快運（HK Express）於11月推出1.5小時環港遊UOFlycation。台灣長榮航空則因應疫情改變旅客搭機的需求，銷售機票更多元化，即日起提供包位、包區、包艙以及包機服務。

香港快運推環港遊，詳情看【下一頁】

長榮航空指，所有機型均可提供包位、包區、包艙的服務，包位服務為買下所訂座位附近指定的位子，以確保鄰座或前後排為空位，包下的座位數不受限制；包區則是包斷該艙等的其中一整個獨立座艙區域，例如777機型商務艙有2個座艙區，旅客可以包下1個座艙區。包艙則為包下整個艙等，不論商務艙、豪華經濟艙、經濟艙，皆可一次買下該艙等所有座位，包艙服務配有專屬空服員以及獨立盥洗室。

長榮航空推客製化飛航旅程。

長榮航空稱，受影響，愈來愈多商務人士或是公司提出包位、包區的需求，希望能與其他旅客維持更大的社交距離，因此特別規劃多元客製化機位產品供旅客選擇。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

國泰飛機餐，東涌居民獨享，詳情看【下一頁】

疫情期間，長榮航空活化機隊運用，提供企業或是個人包機服務，可依日期、機型、目的等各種不同需求客製規劃，做為企業商務飛航、員工獎勵旅遊、私人活動、或是旅外僑民返鄉專機。 

相關文章：【國泰裁員】高盛估算國泰重組方案削約3000職位　分拆Asia Miles市值多少？


整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍

香港股票 疫情 機票 國泰航空（00293） 航空 台灣 香港 長榮航空 國泰航空 HK Express

上一篇文章

【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略　分析：升幅最多5成

下一篇文章

【遊戲股】任天堂市盈率僅20倍 Switch潛力被低估 有望成為遊戲界Tesla？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）
【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數