  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (二) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫販賣機】減少雙手接觸公用設施　日本飲品公司推腳踏式自動販賣機

環球政經 19:04 2020/10/06

分享：

新冠肺炎疫情持續，不少研究報告指新冠病毒可在物件的表面存活，在塑料和不鏽鋼表面存活的時間更可長達2至3天。日本有飲品公司因應疫情，宣布推出腳踏式自動販賣機，毋須用手便可以選購產品，是業內第一款能以腳控制的自動販賣機。

【日本疫情】JR東日本受疫情重創 本年度或轉蝕逾300億元【下一頁

【最低工資】瑞士日內瓦冠絕全球 最低時薪逾190元【下一頁

DyDo圖片

DyDo圖片

日本飲品公司DyDo表示，因新冠肺炎疫情令公眾的衛生意識提高，使用自動販賣機的模式出現變化，故推出腳踏式自動販賣機，所有選項以「腳踏」按鈕取代，設在販賣機的下方，連同飲料出口擋板的開關，也可以用腳控制，令整個購買過程都毋須用雙手接觸，減少消費者接觸公用設施的機會，減低病毒的傳播風險。

DyDo表示大眾對防疫的重視，DyDo亦宣布將在10月底，於全國3,000部自動販賣機中提供口罩及消毒用品的選項，定價200日圓，並會持續增加防疫產品的選項，並計劃將舊有的販賣機改造成能隨時提供補充防疫商店。

DyDo的自動販賣機業務的銷量，佔日本全國八成，公司希望透過新增的腳踏式自動販賣機，能持續增加銷量。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

飲品 疫情 日圓 口罩 日本 新冠肺炎 產品 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【營人物語@iM網欄】細閲營養標籤 麵包的健康陷阱

下一篇文章

【大學排名榜】 全球大學排名出爐 首次有亞洲大學打入20名內 (附10大、香港及內地大學排名名單)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？