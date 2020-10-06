【防疫販賣機】減少雙手接觸公用設施　日本飲品公司推腳踏式自動販賣機

新冠肺炎疫情持續，不少研究報告指新冠病毒可在物件的表面存活，在塑料和不鏽鋼表面存活的時間更可長達2至3天。日本有飲品公司因應疫情，宣布推出腳踏式自動販賣機，毋須用手便可以選購產品，是業內第一款能以腳控制的自動販賣機。

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▲ DyDo圖片

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日本飲品公司DyDo表示，因新冠肺炎疫情令公眾的衛生意識提高，使用自動販賣機的模式出現變化，故推出腳踏式自動販賣機，所有選項以「腳踏」按鈕取代，設在販賣機的下方，連同飲料出口擋板的開關，也可以用腳控制，令整個購買過程都毋須用雙手接觸，減少消費者接觸公用設施的機會，減低病毒的傳播風險。

DyDo表示大眾對防疫的重視，DyDo亦宣布將在10月底，於全國3,000部自動販賣機中提供口罩及消毒用品的選項，定價200日圓，並會持續增加防疫產品的選項，並計劃將舊有的販賣機改造成能隨時提供補充防疫商店。

DyDo的自動販賣機業務的銷量，佔日本全國八成，公司希望透過新增的腳踏式自動販賣機，能持續增加銷量。

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責任編輯：楊子瑩