【在家工作】Google推一站式辦公平台　Google Workspace整合視像通訊與內容管理工具

▲ Google雲端宣布推出全新產品品牌Google Workspace，透過雲端整合通訊、會議、文件及工作表等，為用戶提供不一樣的辦公體驗。

新冠肺炎疫情顛覆過往工作模式，不少公司提供在家工作的彈性上班安排。Google雲端今（6日）宣布，將推出全新產品品牌Google Workspace，透過雲端整合通訊、會議、文件及工作表等，為用戶提供不一樣的辦公體驗。

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Google Workspace副總裁兼總經理Javier Soltero 表示，Google Workspace可讓工作團隊在毋須親身見面的情況下達成目標，不但能善用時間，並專注於最重要的工作，同時亦可以全新方式與其他人聯繫。

為向用戶提供創作、通訊和協作的最佳方式，Google曾於今年7月宣布「在家更好工作」企劃，作為一站式在家辦公體驗的第一步。同時，又宣布在Gmail和Chat引入Meet畫中畫視像會議功能（Meet picture-in-picture），讓用戶在實時協作的同時，與團隊成員溝通。

Google將旗下各項應用程式，包括Gmail、雲端硬碟、日曆、Meet，以及協作工具，包括文件、試算表及簡報，整合於Workspace平台，提升用戶體驗。用戶在使用Google文件、試算表及簡報時，毋須離開原本的檔案，即可預覽連結的內容，節省應用程式與網頁間的切換時間。

此外，在未來數星期，Google Workspace將容許商業用戶與機構外的客戶在聊天視窗中，建立並同步修改Google文件、試算表及簡報檔案，減少來回商討及修改文件的複雜性，加強與機構外的客戶合作。

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目前，全球每月擁有超過26億個人、企業及教育機構用戶選擇使用 Google的協作及生產力應用程式。商業客戶可藉此企劃，轉移使用新推出的Google Workspace，而個人用戶則可於未來數月內體驗。

責任編輯：施雯雯