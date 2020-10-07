【C家教路@iM網欄】港股缺北水仍強勢 看好A股重開勢頭持續

美國總統大選辯論上周開打，美股市場氣氛逐漸向好，但特朗普在港股中秋及國慶休市期間突然傳出確診新冠病毒，幸好情況可控。現時傳聞候選人拜登勝算很高，甚至有投行期盼他會大獲全勝，筆者則認為特朗普或因確診而得到不少同情分。盡管如此，9月美股表現慘淡，部分原因來自美元走強，不過最近股市反彈也見美元指數回落，同時黃金價格亦企穏每盎司1,900美元以上，屬良好信號，至於本周的短線發展，還要看美國政府最新抗疫方案的談判進展。

另一邊廂，港股亦跟隨美股反彈走勢，周二（6日）恒生科技指數 (HSTECH) 強勁抽升逾3.4%，上升動力主要來自較二綫的科技公司，如微盟集團 （02013），因此可見恒生指數 (HSI) 的上升力度相對較小，仍未返回24000點水平 (截至周二)。醫療保健板塊表現有較明顯的增幅，尤其在北水暫停底下，早前回調的港股通新貴信達生物 （01801） 都有反彈至約60元水平，筆者期望周五（9日）北水重開時可讓板塊升勢持續。

其實此刻要估算大市指數走勢是非常困難，加上美國總統大選會增加市場波動性，但筆者認為投資機會仍存在。在第二、三季期間，市場都較關注與新冠疫情巿有相關利好的公司，如科技、新經濟等高增長的行業，但現時經濟已逐步復蘇，很多措施變常態化，筆者估計有部分投資者將會多加關注實體經濟相關股票，如光伏玻璃及紙張行業等。如有留意與實體經濟有密切關係的銅期貨，該產品自疫情受控後一直穏步上揚，現時正處較不錯的水平作整固，或是支持實體經濟復蘇步伐的信號之一。最後，美股佔較多中小企業的羅素2000指數近日上升趨勢不錯，同時國內十一黃金周數據表現不俗，筆者期望周五國內開市會持續勢頭，因此基金現時的倉位水平已回到九成。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有微盟集團及信達生物的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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