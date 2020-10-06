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「歐盟總理」隔離僅一日 被質疑漠視歐盟防疫建議

環球政治 18:15 2020/10/06

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「歐盟總理」歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）因曾接觸新冠肺炎確診患者而自我隔離，經兩度檢測呈陰性後，她決定在周二結束隔離，即僅僅自我隔離一日，被質疑是漠視歐盟建議的自我隔離14日。

歐盟委員會主席馮德萊恩 第二次檢測結果同為陰性【下一頁】

【歐洲第二波疫情】歐洲疫情嚴峻 僅4國低於警報門檻【下一頁】

現年61歲的馮德萊恩表示，會自我隔離至周二傍晚。歐盟委員會發言人僅稱，馮德萊恩自我隔離的時間長度符合歐盟總部所在的比利時規定。

從10月1日起，比利時縮短接觸確診者後的強制自我隔離時間，由之前的14日降至7日。

路透社質疑馮德萊恩今次決定，會進一步打擊歐盟統一應對新冠肺炎疫情的工作。

歐盟疾控中心之前也反對比利時縮短隔離時間的安排，指出即使隔離14日也不一定足夠，大約3%至4%病例在感染後相隔超過兩星期才病發；倘若接受檢測後呈陰性，則可以把隔離時間縮短至10日。

馮德萊恩上月29日到葡萄牙開會時，期間接觸過的一名人士於周日確診，她遂宣布自我隔離。而她在上周四曾經檢測呈陰性，周一再檢測也呈陰性，於是決定提早結束自我隔離。

【新冠疫苗】歐洲正加快審批牛津疫苗 有望成首款獲批疫苗【下一頁】

【歐洲第二波疫情】法國巴黎升至最高警戒 關閉酒吧兩周【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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