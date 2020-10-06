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恒指全日升212點 未企穩2萬4關

即市財經 18:15 2020/10/06

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財經焦點速覽

港股今日早段反覆向上，曾觸2萬4點水平，恒指最終全日收報23980點，升212點；恒生科技指數收市報7336點，升244點。科技股領升，美團 （03690） 升近半成，中芯 （00981） 升7%。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】恒指夜期升10點　美團全日升5%最搶眼（不斷更新）

【新股IPO】納泉能源科技1597招股　孖展暫錄2.39億超購逾13倍（不斷更新）

【新股IPO】嘉和生物6998暗盤回順　一手帳面約賺3400至4000元

【國泰裁員】高盛估算國泰重組方案削約3000職位　分拆Asia Miles市值多少？

【限聚令維持】4人限聚、強制口罩令再延長一周　陳肇始：周五起許溜冰場隊際運動聚集

【特朗普確診】「不要畏懼新冠病毒」特朗普出院返回白宮


【精選投資分析】

強勢股現買入訊號 國指回勇望9800（第三版）

港股10月多數升 科技股回勇吼瑞聲（第四版）

【另類派錢】iBond退可守 也進可攻？

預測股息率逾十厘的綜合企業股！（第二版）

【iBond 2020】iBond 2厘息派福利 加碼150億元滄海一粟

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欄名 : 財經焦點速覽

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