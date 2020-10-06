恒指全日升212點 未企穩2萬4關
即市財經 18:15 2020/10/06
港股今日早段反覆向上，曾觸2萬4點水平，恒指最終全日收報23980點，升212點；恒生科技指數收市報7336點，升244點。科技股領升，美團 （03690） 升近半成，中芯 （00981） 升7%。
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欄名 : 財經焦點速覽
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2020/09/28