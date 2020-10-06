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【iBond 2020】張華峰擬斥10萬抽iBond 教路3大醒招增贏面

即市財經 22:37 2020/10/06

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程志遠攝

通脹掛鈎債券（iBond 2020 ）已定於10月23日正式發售，是否值得認購，名人的看法呈分歧，散戶戲稱為「股壇小辣椒」的胡孟青，略嫌每手一萬元，一年收息兩百，較適合退休的收息族；但並非她杯茶，以免花時間抽，卻分貨甚少。不過，立法會議員張華峰打算斥資10萬元抽10手，博增加中簽機會；主因是今年新債加息一倍至兩厘，令這定息產品的吸引力驟增。

有關iBond 2020認購詳情，可看下圖

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張華峰更指，第7批iBond 倍增「保底息」，猶如政府向市民再派糖，遂建議有閒資的普羅大眾值得申請；更提醒3大醒招，冀增加命中率，包括︰

（1）全家總動員申請入飛，博人人有份，至少獲派一手；

（2）切忌借孖展以小博大申購，畢竟iBond並非新股，抽得多中得多；反而按循環機制分配。且料若iBond開賣9天期間，遇上世紀集資王螞蟻集團千億元招股，屆時拆息扯升，孖展息可能坐地起價，扣除手續費，短炒難「有肉食」，甚至或會得不償失，故忠告長揸勝短炒。

（3）退休族或小投資者宜小額落注，例如動用兩至3萬元，認購兩到3手；又或收到政府派錢一萬元，但仍乏出路，也可轉買一手，卻毋須重鎚出擊。就算今年政府把iBond的發行額或加碼至150億元，相信在兩厘「息」誘下，必獲搶購仍不夠分。況且，股市又大上大落，不似官債可跑贏定存，保值增值兼穩穩陣陣，博財息兼收。

歷年iBond首日掛牌均報捷，詳情可看下圖

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此外，工銀亞洲今天（10月6日）公布，對官債提供九免優惠；致富證券亦落實零息九免優惠，新客網上開戶可獲贈50元超市現金券等；而另一股壇名嘴陳永陸指，iBond罕有加「包底息」至兩厘，即使本港的通脹放緩，甚至或有短暫通縮之憂；但掛牌初期有機會挑戰104元到105元高位，反映短炒長揸皆宜。

尚有更多銀行及券商iBond優惠，詳情可看【下一頁

輝立証券產品拓展部經理杜麗儀不約而同說，iBond今次的「墊底息」加至兩厘，令其內在價值倍增，初步估計在港交所 （00388） 掛牌高見105元，約有5%的潛在升幅。

東亞 （00023） 首席經濟師鄧世安預計，今年全年本港通脹升0.8%；明年更錄得1.8%漲幅。但張華峰補充，iBond保證年回報兩厘，已跑贏通脹。

iBond加碼發行機會多大？可見【下一頁】

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】 

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

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