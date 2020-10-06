【阿里巴巴】阿里巴巴十一消費趨勢報告：95後成國慶出遊主力軍

▲ 《阿里巴巴2020「十一」假期消費出行趨勢報告》表示，十一黃金周期間酒店、機票及門票預訂量均有明顯上升。

阿里巴巴 （09988） 發布《阿里巴巴2020「十一」假期消費出行趨勢報告》，形容節日經濟為衡量經濟恢復的尺度和推動內需重要的催化劑。據阿里巴巴的報告指，疫情後第一個長假十一黃金周反映三大趨勢，包括以家庭以單位的消費上漲，出遊意慾高以及消費情緒旺盛，使中國經濟「活起來」。

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報告指，家庭團聚式出遊在在雙節黃金周下受到更多人青睞，形容是次國慶如過年。飛豬數據顯示，今年十一黃金周家庭出遊的人群居多，購買3人以上機票的人數較端午節漲了160%。房車預訂量每年增長77%，親子門票預訂量每季度增長30%。而飛豬平台上的預訂國慶期間民宿的訂單量去年增長68%，近郊鄉村民宿快速崛起，家庭型，獨棟型民宿受歡迎。

據飛豬數據顯示，在首個百億美元補充，各地政府發放文旅消費券下，全國酒店預訂量增加超過50%，機票預訂量增加超過16%，景點門票最高漲16%。值得注意是，95後首次成為國慶出遊主力軍，出遊人群的年齡分佈中，佔比30%排名第一。

報告指，中秋國慶長假期間，小鎮青年成為最積極的出遊人群，三線及以下城市出遊人次佔比達60%；小鎮青年「看世界越來越捨得花」，國慶出遊人均消費按年漲超50%。

而期間，在盒馬立即直接訂購半成品菜及熟食成為聚餐新潮流。國慶期間開設的盒馬首家倉儲式會員店「 X會員店」裡，大包裝休閒類食品大受歡迎。

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編輯：袁諾曦