【台灣直送】7-11明起可預購台灣美食　麻辣鴨血牛軋餅100元有找

▲ 7-Eleven的7仔預購站為港人帶來台灣美食,包括麻膳堂麻辣鴨血火鍋底料及聖彼德牛軋餅。(7-11提供圖片)

疫情下無法外遊,7-Eleven的7仔預購站為港人帶來台灣美食,吸引一班「好想去旅行」的港人。

7仔預購站今期帶來麻膳堂麻辣鴨血火鍋底料,內附鴨血兩塊,豆腐四小塊,預購價86元。此外,今期更有台灣人氣手信之選──聖彼德牛軋餅,有咖啡味及香蔥味,預購價79元。預購日期由2020年10月7日早上7時至10月20日,每人每日限購5 件,售完即止,換領日期為11月10日上午7時至11月16日晚上11時59分。

至於預購流程,消費者可於7仔預購站領取產品條碼(按此預購),再到7-Eleven店舖出示產品條碼及付款,換領時必需憑收據上的取貨二維碼,於進行預購的同一間 7-Eleven 店舖換領貨品,逾期作廢。

除了台灣美食,今期預購站亦帶來香港老字號──安記海味推出的安記星廚鮑魚套裝及安記特級桃膠套裝,另外同場加映3款優先預購產品Starbucks by NESCAFÉ Dolce Gusto咖啡膠囊(英國直送)連咖啡機節日限定套裝、Starbucks by NESCAFÉ Dolce Gusto節日限定Toffee Nut Latte咖啡膠囊(英國直送)套裝、Starbucks by NESCAFÉ Dolce Gusto咖啡膠囊8盒連小食禮品包。

責任編輯:朱悅瀅