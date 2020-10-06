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【台灣直送】7-11明起可預購台灣美食　麻辣鴨血牛軋餅100元有找

商業 19:00 2020/10/06

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7-Eleven的7仔預購站為港人帶來台灣美食，包括麻膳堂麻辣鴨血火鍋底料及聖彼德牛軋餅。(7-11提供圖片)

疫情下無法外遊，7-Eleven的7仔預購站為港人帶來台灣美食，吸引一班「好想去旅行」的港人。

7仔預購站今期帶來麻膳堂麻辣鴨血火鍋底料，內附鴨血兩塊，豆腐四小塊，預購價86元。此外，今期更有台灣人氣手信之選──聖彼德牛軋餅，有咖啡味及香蔥味，預購價79元。預購日期由2020年10月7日早上7時至10月20日，每人每日限購5 件，售完即止，換領日期為11月10日上午7時至11月16日晚上11時59分。

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至於預購流程，消費者可於7仔預購站領取產品條碼（按此預購），再到7-Eleven店舖出示產品條碼及付款，換領時必需憑收據上的取貨二維碼，於進行預購的同一間 7-Eleven 店舖換領貨品，逾期作廢。

除了台灣美食，今期預購站亦帶來香港老字號──安記海味推出的安記星廚鮑魚套裝及安記特級桃膠套裝，另外同場加映3款優先預購產品Starbucks by NESCAFÉ Dolce Gusto咖啡膠囊（英國直送）連咖啡機節日限定套裝、Starbucks by NESCAFÉ Dolce Gusto節日限定Toffee Nut Latte咖啡膠囊（英國直送）套裝、Starbucks by NESCAFÉ Dolce Gusto咖啡膠囊8盒連小食禮品包。

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責任編輯：朱悅瀅

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