  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (二) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】鄰近堆填區　日出康城樓難升？　領峯業主四年勁賺40%

股樓投資 18:11 2020/10/06

分享：

將軍澳日出康城配套愈來愈好，惟仍遭批評鄰近堆填區，不是一個宜居地方。事實上，當年一、二期項目推售時，發展商也難叫高價。不過，今時今日的日出康城已經「一躍龍門、身價百倍」，即使四年前到該區置業，亦獲利甚豐。

【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」 【見下頁

中原柯勇說，日出康城2B期領峯8座低層LA室，實用面積678平方呎，三房套房間隔，近日以838萬元易手，實用呎價約12,360元。 代理續說，原業主於2016年10月，以600萬元入市，持貨短短4年，賬面賺238萬元，物業期內升值四成。

【買樓理財】屯門私樓最值博？　13年前68萬上車　現賺逾5.5倍【見下頁 

事實上，日出康城的發展，正正是將軍澳地區的縮影，並已擺脫以往堆填區的形象，住宅密度愈來愈高。更重要的是，區內基建將於未來數年落成，料樓價仍有潛力上升。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
2020/10/05
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【買樓理財】上車盤買少見少　北區尋寶又點睇？
2020/10/05
【買樓理財】上車盤買少見少　北區尋寶又點睇？
【買樓理財】減價盤買少見少　吼實這區或有驚喜
今日
【買樓理財】減價盤買少見少　吼實這區或有驚喜
【買樓理財】屯門私樓最值博？　13年前68萬上車　現賺逾5.5倍
今日
【買樓理財】屯門私樓最值博？　13年前68萬上車　現賺逾5.5倍
二手市場 樓價 日出康城 領峯

上一篇文章

【樓市現象】買家趁業主仲有價講入市購特色單位 曼克頓山連平台特色戶減價6% 1000萬易手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？