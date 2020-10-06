【買樓理財】鄰近堆填區　日出康城樓難升？　領峯業主四年勁賺40%

將軍澳日出康城配套愈來愈好，惟仍遭批評鄰近堆填區，不是一個宜居地方。事實上，當年一、二期項目推售時，發展商也難叫高價。不過，今時今日的日出康城已經「一躍龍門、身價百倍」，即使四年前到該區置業，亦獲利甚豐。

【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車 今成功沽貨賺錢「樓換樓」 【見下頁】

中原柯勇說，日出康城2B期領峯8座低層LA室，實用面積678平方呎，三房套房間隔，近日以838萬元易手，實用呎價約12,360元。 代理續說，原業主於2016年10月，以600萬元入市，持貨短短4年，賬面賺238萬元，物業期內升值四成。

【買樓理財】屯門私樓最值博？ 13年前68萬上車 現賺逾5.5倍【見下頁】

事實上，日出康城的發展，正正是將軍澳地區的縮影，並已擺脫以往堆填區的形象，住宅密度愈來愈高。更重要的是，區內基建將於未來數年落成，料樓價仍有潛力上升。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機