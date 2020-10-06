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【螞蟻上市】GIC及淡馬錫擬同時參與螞蟻中港IPO　合共投資273億元

即市財經 22:44 2020/10/06

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GIC及淡馬錫均相當關注螞蟻上市的進程，兩家公司正考慮同時參與螞蟻在香港及內地的IPO。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）IPO上市在即，彭博報道，新加坡政府投資公司（GIC）計劃在螞蟻IPO中投資超過10億美元（約78億港元），新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）亦有意參與螞蟻上市。除了兩大新加坡基金，中國社保基金亦擬參與螞蟻在上海科創板的上市計劃。

螞蟻集團希望中港兩地同日掛牌，詳情看【下一頁】

報道引述消息人士指，GIC及淡馬錫均相當關注螞蟻上市的進程，兩家公司正考慮同時參與螞蟻在香港及內地的IPO，合共投資額可能達35億美元（約273億港元）。

阿里巴巴擬將螞蟻估值提高

報道又稱，阿里巴巴 （09988） 有意將螞蟻的估值，由早前的2250億美元，提高至2500億美元。以螞蟻最新估值計，螞蟻的規模大於美國銀行（Bank of America），也是花旗集團的兩倍。

螞蟻集團、GIC及淡馬錫均拒絕置評。社保基金亦未有回覆。

相關文章：【螞蟻IPO】第4家螞蟻集團A股IPO零售基金售罄　僅餘一家未足額

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編輯：陳韻妍

香港股票 科創板 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服 社保基金 IPO 新加坡 香港 上海 阿里巴巴

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