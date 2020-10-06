【營人物語@iM網欄】細閲營養標籤 麵包的健康陷阱

Daisy與我同是9月壽星女，最近疫情稍緩和，我們馬上把握機會，相約去吃下午茶補祝生日。

Daisy大呻：「9月份慶生大餐及蛋糕吃不停，加上臨近中秋吃了不少月餅，我發現體重足足增了4磅！早、午兩餐我改為自備三文治，以為一星期後磅數會悉數回落，誰知它不跌反升！明明已吃得清，到底是甚麼回事？」

我問：「你的三文治配上什麼餡料？選的又是甚麼麵包呢？」

她答：「是一般方包而已吧！我有拍下麵包的營養標籤，讓我給你看吧。」

看罷，我不禁嘆口氣說：「難怪你瘦不了，這方包脂肪含量頗高，其實不少貌似一般的方包，隨時含高脂肪且高糖份；要避免墜入麵包的致肥陷阱，應細閲營養標籤；以每100克食物計，脂肪量不多於3克、糖份不多於5克才屬低脂肪、低糖份。看！你所選的這麵包，每100克就含9克脂肪，即吃兩片的話，已攝取接近兩茶匙油份！」

我續説：「另外，麵包的鈉含量亦不低；早前香港食物安全中心抽選了市面上10款白麵包作研究，發現每100克平均鈉含量為420毫克，其中一個樣本更含500毫克鈉質，相等於一小包裝薯片所含的鈉呢！再加上常用的三文治餡料，如火腿片、芝士等亦屬高鈉；多吃高鹽份食物可導致身體水腫，亦是其中一個令你體重上升的原因。」

我再提醒她：「雖然你選的是麥方包，但事實上並非真正高纖維的全麥包...。選購時，不妨留意包裝袋上所列出的成份，看看全麥粉的排位，如全麥粉排位比小麥粉前，代表麵包的確主要用上全麥粉製造，否則，咖啡色的外表可能只是來自黃糖或焦糖，與一般白麵包無異。」

若以三文治作為正餐，建議應多加入高纖蔬菜如沙律菜、番茄等作餡料，若飲食上纖維攝取不足，容易出現便秘問題。

Daisy恍然大悟：「三文治也有如斯深奧的學問，下午茶後我們一起去超市，你替我揀選麵包吧。」

我笑她：「你還打算繼續每天吃三文治嗎？均衡飲食加上多元化食物選擇，才是健康瘦身之道呢！」

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 · 澳洲註冊營養師（A.P.D） · 現任「尚營坊」註冊營養師 · 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗 · 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人 · 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識 · 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

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