【旅遊通關】日韓周四重開商務旅客往來　新加坡擬在樟宜機場建檢測實驗室

▲ 日韓周四重開商務旅客往來

新冠病毒疫情持續多時，多地限制出入境的防疫要求漸見放寬，日本韓國最快周四重啟商務旅客往來，外電指日本韓國會要求商務旅客出境前提交新型冠狀病毒檢測陰性報告、住宿資料，入境對方國家再檢測呈陰性，就可免除14日居家隔離要求。

日本外相茂木敏充宣布，有關恢復往來適用於商務為由的短期逗留人士，和擁有簽證的長期逗留人士。日本在3月起對中國、韓國實施入境限制。

日韓放寬要求之際，新加坡交通部長王乙康表示，新加坡疫情已見好專，但認為短期難以恢復航空旅遊。他續指，未來數月會在樟宜機場建立專門檢測新冠病毒樣本的實驗室，支援航空業復甦。

新加坡為國際航空主要樞紐之一，隨各國邊境持續封鎖，新加坡航空受到重創，新加坡政府牽頭注資折合逾800億港元。

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編輯：麥德銘