【美日澳印】 蓬佩奧到訪日本 四國外長周四會面

美國國務卿蓬佩奧今日到抵達日本開始訪行程，並於下午出席美國、日本、澳洲和印度的四國外長會議，預料將集中討論印太地區議題，以加強合作安全保障實現自由和開放的印度太平洋。

這場會議將由日方主持，並在日本東京舉行，且美國國務郷蓬佩奧、日本外相茂木敏充、澳洲外交部長Marise Payne及印度外交部長Subrahmanyam Jaishankar代表四國出席。今次是日本新任相菅義偉在9月16日上任後，首次召開部長級的國際會議。

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據了解，美日雙方亦會另進行會談，並計劃在印太地區建立海洋聯盟，從而探索組建亞洲版北約的可能性。

蓬佩奧飛往日本前向傳媒表示，期望今次行程能獲得重大成果，又在個人Twitter推文指，十分期待探討有關加強推動自由且開放的印太地區的共同目的。

日本相管義偉重申日美同盟的重要性，又指有需要保障日本國家的利益，在推動印太地區的同時，日本亦期望能和鄰近國家包括中國和俄羅斯等國家建立穩定的關係。

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責任編輯：潘曉豐