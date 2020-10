【閃‧亮‧人生@iM網欄】看‧好‧香港  Rediscover美麗的852

剛過去的Super中秋及國慶長假期,一家三口在金鐘太古廣場上蓋的酒店 Staycation!在做足了可以做的防疫措施下,這個周末也要出來消費,支持一下本地的旅遊和餐飲業。

老實説,雖然平日經常在香港各區出席不同的商務活動或飯局,但實際上,每次都是「趕頭趕命」的赴會,完成工作便「滾水淥腳」地離開,趕返公司或回家,真的沒有閒情和雅慶去欣賞或發掘這地方有趣的事物。

再者,疫情以前的日子,身為在職媽媽,平日工作安排和出差的Schedule都排得密密麻麻。剩下的周末,大多也是為了兒子的課餘活動而「奔波勞碌」。就算真的帶他經過這些富有香港特色或是充滿着兒時故事的地方,也只是「急急腳」路過趕往不同活動地點而已。

當兒子學校放一放長假,第一時間就會想出國親子旅行,問心,真的很少會「的起心肝」帶兒子用「遊客」的心態去看自己土生土長的香港各區可愛、可看的事物。今次Staycation是一次很好的契機,讓我們從新發現香港!



看‧好‧香港

我們選擇的其中一條「慢遊香港」路綫,就是位於酒店旁、灣仔星街一帶的特色小店!相信好多人都有去過,但有幾個我覺得是必「看」的打卡位,真的想跟大家推介一下。

首先是位於電器道小斜路上的文青店舖。在斜路盡頭有一間很潮又貌似咖啡店的小店,看清楚原來是一間租借空間給人看書,或作簡單辦公的個性小店,名叫GLUE,中文名也非常有趣,叫咕嚕館,就連水牌和餐牌的設計也非常有特色。起錶價由30分鐘至Day Pass不等,星期一至星期七,每日最多可以坐足13小時!想在金鐘灣仔一帶找個環境很「正」又Stylish的地方「Hea」, 這小店是一個很不錯的選擇。

至於午餐的選擇,就被毗鄰的餐廳Maison ES的法國休閑情懷吸引着......餐廳店前擺放着一輛美美的也種了植物的精緻單車,有個手寫黑板的menu, 遠遠已非常「吸睛」。重點是,這間法國餐廳不單「好看」,也非常好吃!美麗而簡約的法式室內裝潢,配上令人回味無窮的三道法國菜午餐,連咖啡或茶以及Macaroon,每位也只是$265,性價比很高!在這裡「嘆」個慢活午餐,很容易就會用上兩、三小時,很寫意的生活呀!是星街小區的必到之選!

吃完午餐從電器道往下走,繼續閒逛星街,會發現一間好特色的香薰小店Artisenses。「她」有個很Glam也很Chic的香薰Bar,也是「旅遊」打卡必到之地。而且小店還定期和不同本地設計師Crossover、做PopUp,充滿驚喜。

走出星街不遠的進教圍小街,不難發現另一間非常「好看」的高訂製男士西裝裁縫店Sarto Lab,Stylish之餘又帶點復古味的店面,不說還以為自己身處紐約的Soho區!再往外走,便會看到秀華坊那塗滿了彩虹顏色的樓梯級。只是一個香港的街頭角落,原來轉用一個慢活、慢遊的心態去看、去感受、去捕捉,身邊的事物忽然也變得「好美」!

聽‧好‧香港

這個兩日一夜「本地遊」行程的重頭節目,就是要帶兒子到香港文化中心欣賞香港管弦樂團的音樂會,這是他的第一次呀!

從金鐘前往「尖咀」的交通,當然要選擇乘坐最富有香港特色、香港至經典的「叮叮」+ 天星小輪啦!只有這個「絕配」交通Combination才配得上我們這次漫遊香港的主題。

從中環「叮叮站」下電車,一家三口手牽手、慢慢走到中環碼頭坐天星小輪到「尖咀」去!真的有一段很長的時間沒有坐小輪過海了。坐在上層,吹着柔和海風,渡過美麗的維港時天色已黑,驚喜發現一個很大、很圓的月亮就掛在尖沙咀文化中心上面!一家人開開心心、簡簡單單在小輪上繼續追月去。

今次香港管弘樂團(HK Phil)特別以中秋節主題做的音樂會《Hang Out with the Moon》,是港樂的社區音樂會系列,特別加入了很多小朋友也會有興趣的元素,包括請了非常生鬼活潑的Henry哥哥做MC,中間更穿插了魔術表演,以及全場一千名觀眾(大會當然也已做好了所有社交距離的措施)一起點亮大會送的傳統紙燈龍的環節,打破了一貫聽管弦樂音樂會較嚴肅、高高在上的感覺,夠創新、夠落地,值得一讚!而當中最打動我的曲目是用西方管弦樂演繹了大家都耳熟能詳的中文歌曲《月亮代表我的心》,為整個「本地遊」行程畫上了完美的句號。

後記:

Rediscover 852

想分享一個有關HK Phil的冷知識,原來 2019年,榮獲被譽為「音樂界奧斯卡」的Gramophone《年度管弦樂團大獎》。香港這個彈丸之地,的確孕育了很多世界之最,包括為我們香港爭光,這個在世界首屈一指的香港管弦樂團。

香港常被說成文化沙漠,其實只要細心發掘,特別是抽少少時間在尖沙咀和西九一帶逛逛,現在已有足夠的博物館和藝術館群,包括香港歷史博物館、藝術博物館、文化中心、戲曲中心、還有視覺藝術非常豐富和非常用心打造的K11 Musea。慢慢會發現,香港這個城市,在文化、藝術及設計方面真的進步了。我真心覺得這個區域已不知不覺地凝聚到可媲美全世界各大城市那些博物館區或文藝設計區的氛圍。

正因疫情,今年外遊的安排通通被取消了,所以今次留港Staycation,正好讓我們以「遊客」的角度和心態,重新發現香港。原來,美麗的東西就近在咫尺,過往每日忙著營營役役的工作和生活,讓這麼美麗、美好的事物,擦身而過也不懂珍惜。

疫情雖然帶來很多的不便,但凡事總有兩面,有些事情既然已不能改變,或許就是要我們盡量從好的方面去想。正正在這「閉關」不能出國的日子,不如好好藉此機會Rediscover 852,也Rediscover身邊的人和事,可能也會帶來意想不到的收穫呢!

作者_陳嘉賢簡介: 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢,先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

