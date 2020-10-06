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【十一黃金周】內地餐飲股續落鑊 野村三大理由看好百勝再升近兩成

股樓投資 17:57 2020/10/06

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資金在「十一黃金周」期間追捧內地消費股，當中餐飲股今日仍然造好。火鍋商海底撈(06862)今日上升2.2%收報60元，多品牌食肆營運商百勝中國(09987)創上市新高413.6元，全日上升0.6%收報412元。九毛九(09922)上升1.4%收報19.36元。

【大行點睇】獲瑞銀上調目標價4倍 比亞迪電子大升7%   詳情請看【下一頁

【HKTV】推出外賣自取服務 香港電視中午大升半成   詳情請看【下一頁

其中野村因三大理由，較看好半新股百勝中國。野村指，百勝中國在餐飲行業數碼化中具領導地位，強大的送餐能力亦使其受益於內地送餐行業的結構性增長，將受惠於送餐行業加速整合。其次，野村認為百勝中國的資產負債表及現金流強勁。最後野村指，百勝旗下的肯德基業務，在疫情期間的同店銷售抗跌力優於快餐行業水平，並預期必勝客的同店銷售跌幅，踏入第三季可繼續收窄。


野村首予百勝中國「買入」評級，目標價482.8元，較現價具16%的潛在上升空間。

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撰文 : 李尚毅

九毛九（09922） 百勝中國－S（09987） 海底撈（06862） 經濟

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