【十一黃金周】內地餐飲股續落鑊 野村三大理由看好百勝再升近兩成

資金在「十一黃金周」期間追捧內地消費股，當中餐飲股今日仍然造好。火鍋商海底撈(06862)今日上升2.2%收報60元，多品牌食肆營運商百勝中國(09987)創上市新高413.6元，全日上升0.6%收報412元。九毛九(09922)上升1.4%收報19.36元。

【大行點睇】獲瑞銀上調目標價4倍 比亞迪電子大升7% 詳情請看【下一頁】

【HKTV】推出外賣自取服務 香港電視中午大升半成 詳情請看【下一頁】

其中野村因三大理由，較看好半新股百勝中國。野村指，百勝中國在餐飲行業數碼化中具領導地位，強大的送餐能力亦使其受益於內地送餐行業的結構性增長，將受惠於送餐行業加速整合。其次，野村認為百勝中國的資產負債表及現金流強勁。最後野村指，百勝旗下的肯德基業務，在疫情期間的同店銷售抗跌力優於快餐行業水平，並預期必勝客的同店銷售跌幅，踏入第三季可繼續收窄。



野村首予百勝中國「買入」評級，目標價482.8元，較現價具16%的潛在上升空間。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機