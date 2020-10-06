【另類投資】紐約梅隆銀行：低息環境支撐　客戶另類投資比例增加

▲ 紐約梅隆料，至2023年旗下管理另類投資規模將達到14萬億美元。

紐約梅隆銀行發布2020年另類投資（Alternative Investment）報告，指2018年時另類投資行業涉及的資產規模達9.5萬億美元，並引述坊間數據指，到了2023年，整個行業的資產管理規模更將達到14萬億美元。該行亞太區另類投資服務暨結構性產品處主管Mark Nelligan指出未來另類投資4大趨勢，包括私募股權佔據主導地位、房地產向數字化轉型、亞洲新興市場崛起，以及私募債權進一部透明化。

Mark Nelligan表示，受傳統投資工具的波動高，和低息環境影響，觀察到其客戶在進行資產組合配置時，提高另類投資的比例，長期有較好回報。另外，看到客戶對私募債權興趣增加，料今年投資規模將超過1萬億美元。私募股權複雜性及流動性增加，可支配的彈藥（Dry Powder）和估值受挑戰。房地產儘管仍不斷外包，但監管及科技將推動該另類投資增加。

至於肺炎爆發影響，他稱，客戶反饋顯示，另類投資的對沖表現穩定，槓桿率下降，對信貸基金的興趣增加，但見到房地產投資呈下降趨勢，因房地產市場潛在不確定因素。

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編輯：陳華