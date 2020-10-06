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【另類投資】紐約梅隆銀行料2023年管理另類投資規模增至14萬億美元

即市財經 17:29 2020/10/06

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紐約梅隆料，至2023年旗下管理另類投資規模將達到14萬億美元。

紐約梅隆銀行發布2020年另類投資（Alternative Investment）報告，該行旗下管理的另類投資在2018年規模達9.5萬億美元，預計2023年將達到14萬億美元。亞太區另類投資服務暨結構性產品處主管Mark Nelligan指出未來另類投資4大趨勢，私募股權佔據主導地位、房地產向數字化轉型、亞洲新興市場崛起及私募債權進一部透明化。

Mark Nelligan表示，受目前波動大及低息的市場環境影響，觀察到其客戶在進行資產組合配置時，提高另類投資的比例，長期有較好回報。另外，看到客戶對私募債權興趣增加，料今年投資規模將超過1萬億美元。私募股權複雜性及流動性增加，可支配的彈藥（Dry Powder）和估值受挑戰。房地產儘管仍不斷外包，但監管及科技將推動該另類投資增加。

至於新冠肺影響影響，他稱，客戶反饋顯示，另類投資的對沖表現穩定，槓桿率下降，對信貸基金的興趣增加，但見到房地產投資呈下降趨勢，因房地產市場潛在不確定因素。

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