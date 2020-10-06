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【直播優惠】HKTVmall今晚9時直播　限量6折搶購A5和牛

商業 17:45 2020/10/06

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直播銷售形式近來大熱，吸引不少品牌參與，更於直播期間推限定優惠。(HKTVmall及莎莎facebook圖片)

直播銷售形式近來大熱，吸引不少品牌參與。最近期的有HKTVmall限量6折搶購A5和牛、卓悅於直播期間送香水、莎莎直播推優惠碼，與消費者互動購物。

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HKTVmall將於今晚（6日）9時在facebook直播，推期間限定優惠，包括限量6折搶購A5和牛及黑豚燒肉拼盤、LEGO Star Wars 75317 The Mandalorian & The Child直播搶購價160元，限量50件、Yohome 多功能料理鍋及陳家湯水禮品包亦有折扣。直播期間打開HKTVmall App或網頁，搜尋「LIVE」便看到直播產品，付款頁面輸入直播出現的直送優惠碼，就可以免運費。

卓悅亦將於今晚(6日)9時直播，主力介紹天然母嬰產品，包括澳洲牌子Avado Organics、意大利品牌Babycoccole，直播期間免費送出HUGO BOSS 男士淡香水，限量2件。

莎莎今日都有直播，即時至10月8日晚上11時59分均有直播優惠，售賣一系列UV消毒產品，包括UV殺菌消毒筆、UVC消毒專業化妝箱等，輸入OCT100優惠碼，買滿700元可減100元。

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責任編輯：朱悅瀅

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