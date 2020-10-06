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【特朗普確診】特朗普長子據報覺得父親瘋了 形容其已失控

環球社會熱點 17:23 2020/10/06

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美國總統特朗普上周確診新冠肺炎，周日留醫期間一度乘車外出，向支持者揮手。特朗普長子小特朗普據報，認為特朗普的行為「瘋了」。報道又指，特朗普出院前夕在Twitter連環發帖，更遭特朗普一眾兒女阻止。

特朗普周日傍晚乘車短暫離院，他戴上口罩，向在馬里蘭州的里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）外的支持者揮手。不過，特朗普此舉則引起各方批評，指會傳染車內人士。

特朗普稱或已免疫 惟醫生指未完全脫離困境 【下一頁】

特朗普懶理公僕安危 特勤人員染疫高危 【下一頁】

美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）報道指，小特朗普（Donald Jr. Trump）因為此事，認為特朗普已「瘋了」（acting crazy）。

報道指，小特朗普希望阻止特朗普作出「失控」的行為，更曾游說伊萬卡（Ivanka Trump）及庫什納（Jared Kushner）等一同阻止。不過，伊萬卡、庫什納卻反而向特朗普說，他做得有多好。

報道又指，小特朗普並非唯一一人向特朗普表示，特朗普的行為有多瘋狂。

另外，特朗普一眾兒女，對於特朗普在出院前夕連環發帖感憂慮，更一度阻止他發推文。

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責任編輯：林嘉莉

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