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【買樓理財】屯門私樓最值博？　13年前68萬上車　現賺逾5.5倍

股樓投資 17:28 2020/10/06

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屯門樓往往因交通問題，被人睇低一線，惟屯門樓入場門檻低，加上部分屋苑流通率高、套現快，故其投資價值不比市區樓低。若看近期成交，有業主十數年前到屯門買樓，當年僅花68萬元上車，現帳面竟賺逾5.5倍。 

【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」【見下頁

美聯李進豪說，翠林花園C座中層4室，實用面積330平方呎，原叫價450萬元，終減價2萬元，以448萬元易手，實用呎價約13,576元。他續說，客人為外區投資者，睇好屯門區鐵路沿線發展前景，而且屯赤隧道公路快將通車，故於區內物色單位投資收租。

【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘 【見下頁

值得留意的是，原業主於2007年11月，以68萬元購入上址，持貨十數年，現帳面約賺380萬元，物業升值逾5.5倍，遠遠跑贏大市。 

翠林花園位於屯門北石排頭路15號，發展商為恒地，於1989入伙，早前完成大維修。資料顯示，屋苑共有5座，提供960個單位，實用面積由330平方呎起，至最大747平方呎。雖然屋苑不近屯門站，路程要十數分鐘，惟周邊配套一應俱全，亦有巴士、小巴，故交通尚算方便。 

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撰文 : 黃卓賢

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