【有故事的人@iM網欄】都市「義靈」 凡仙傳奇： 隔空溝通能達多遠

他有特殊能力，能與動物及靈體溝通，也幫助過不少毛孩安然跨過此生，他不收取費用，每每幫忙過後，會請當時人捐款到慈善機構，沒指定金額，一切隨心。

這位「義靈」人士，大家都稱呼他凡仙。凡仙可以隔空與毛孩和靈溝通，不用Wi-Fi，不靠海底光纜。究竟凡仙的能力可以有多遠？

凡仙的朋友的親戚的朋友舉家移民泰國，這朋友飼養了一隻三歲大的貓貓，捨不得貓貓因此而易主，決定把牠也帶上，一齊移民。於是按照泰國的出入境機構對寵物入境的要求，注射疫苗、植入晶片、辦理健康證明、申請入境許可。最後一同坐上飛機，所有都順順利利的，唯獨在新居住不上一周，發現房子的水和電都大有問題，必須再請裝修師傅改修好幾個地方。房子住不下去，沒辦法，只好租別的地方暫住。

▲ 圖：Ivanas.cat

租住的小宅環境清雅，倒也住得舒服，但問題卻開始出現。貓貓每到晚上，就會不停的叫。主人以為這五歲的貓貓發情，但過了幾天，覺得不太妥。公貓受到發情母貓氣味以及叫聲的引誘，才會誘發發情，而且應該會一直想往外跑，就是為了見面和贏得母貓芳心，另外還會因雄性荷爾蒙大增而有變化的行為，如到處尿尿占地盤等。但這貓貓甚麼都沒有。

▲ 圖： Tachineko.ym

貓主人跟小宅管理處查詢過，附近根本就沒有人養貓，環境清清靜靜的，也沒有流浪貓的足跡。再細心聽聽，發情的貓叫聲不是應該一高一低，母貓和公貓互相回應的嗎？但沒有，只聽到貓貓牠獨自在叫，只有貓貓牠一把聲音。貓主人百思不得其解，跟香港的朋友閒聊中提到這事。朋友跑來找凡仙。

凡仙當然樂意幫忙。隔了兩天，貓主人收到凡仙跟貓貓對話後的回音：「貓貓不習慣新的小宅，你晚上多抱抱牠，睡前把窗簾拉上，讓牠安心睡，希望會好一些。不過，這情況不會有太大的改變，待你搬回裝修好的房子後，就應該不會再有這情況。貓主人就忍耐忍耐吧，反正也只是兩個多禮拜的事。」

不久，貓主人的房子修好了，終於可以搬回家，之後貓貓也沒再在晚上不停的叫。貓主人感激凡仙，特地捐了一大堆貓糧狗糧到收養毛孩的慈善機構。

這時告一段落，倒是拜託凡仙的朋友私下向凡仙問個究竟。凡仙也坦白，說那小宅裡有靈，怕是住上好久，但沒有因新住客而有惡意，只是貓貓年紀小，能跟那靈對上眼，害怕唄，就叫了起來。

「是沒惡意，但你會告訴貓主人，讓她擔驚受怕的過暫住的那些晚上？」

▲ 圖：受惠凡仙幫忙後的慈善捐贈

作者_寡言簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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