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【轉數快】轉數快上客量再創新高 累計逾616萬個帳戶登記

即市財經 17:40 2020/10/06

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疫情刺激網上銀行使用量急增，如市民用作轉帳交費等；令轉數快上客量激增。

快速支付系統「轉數快」（FPS）又有最新數據顯示，截至9月底，已突破600多萬個帳戶登記，再創新高；累計合共逾616.6萬個帳戶，較8月份的595萬個，按月再驟增逾21.42萬個登記戶口。業界指，眼下電子支付變新常態兼普及化，當中銀髮族為新力軍，畢竟自今年初爆發新冠肺炎，距今長達10個月，老中青族被逼宅在家，且擔心錢銀播毒，故紛紛改用電子錢包。

如以去年底轉數快的帳戶僅為402萬個，單以今年首3季，合共錄得逾214萬個新增帳戶登記。

市民避疫 紛紛改用電子錢包

而第3波疫情至今已逾月，特首今天（10月6日）再明言，社交距離的限制暫仍維持一段日子；市料港人為避疫，盡量減少直接的接觸，付款習慣已呈顯著改變，亦變相帶挈線上支付方式愈趨普及，例如︰用作交水電煤等公用事業帳單，間接刺激「轉數快」的使用量激增。

展望後市的上客量前景，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，宏觀的零息大環境唯恐持續3年；有閒資族急覓投資出路，而短期內增值保值的選擇機會多，如通脹掛鈎債券（iBond 2020）已訂於10月23日發售；且有螞蟻集團千億元的新股集資。

市場亦憧憬銀行或券商鬥出着數吸客，而透過電子錢包落注抽IPO或買債更快夾妥，毋須親往分行排隊認購。

「轉數快」系統自2018年9月底全面推出，至今年9月底，剛好兩周年，已經錄得逾610萬個帳戶登記，按本港約750萬人口來說，滲透率相當高；順帶一提，金管局發言人曾指，轉數快的帳戶登記數目有別於用戶人數，因為一個用戶可以登記多於一個帳戶代號（例如手機號碼及電郵地址），並綁定多於一個戶口 。

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記者：曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 轉數快

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