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【氣炸Party@iM網欄】深宵食堂 腰果核桃伴酒零嘴

名人薈萃 10:16 2020/10/07

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中秋搭著國慶，很多打工一族都這放個長假，一連9天不用上班，玩個痛快。也有朋友乾脆把年假都放了，連續兩個禮拜，爬爬山，來個staycation，與家人團年後，再跟朋友出外或在家聚聚舊，風花雪月解解悶。

深宵聊天，有一句沒一句的，當然少不了小吃，但薯片蝦片吃多了，膩了，也不太健康。朋友介紹一張窩心「深宵小食堂」菜單，除了是實在看不過眼男朋友過量的junk snacks，也讓她顯顯身手，加上她的氣炸鍋體積不大，應付分量不多的小食也是焯焯有餘。當然，氣炸鍋的功能--–快捷、無油、方便是最大亮點！

這「深宵小食堂」菜單，對喜歡舉杯獨酌的人來說，竟然也不錯，也可以來個「深宵獨食堂」。

「深宵獨食堂」輕量菜單：伴酒零嘴

1. 雀巢五香腰果

五香腰果：加鹽浸泡腰果，15分鐘即可。將腰果瀝乾水份，用廚紙抹乾，以高溫預熱氣炸鍋3分鐘。100度AF 8-10分鐘風乾腰果至乾身，（不敗之謎：風乾腰果才正式氣炸可以讓腰果粒粒爽脆），然後180度AF 8分鐘，攪拌，再200度AF 5分鐘。趁熱撒上五香粉，小心燙手，也小心燙口。

「雀巢」：一般炒麵用的麵餅，滾水後熄火放入，攪散後瀝乾水。瓷湯碗上下翻轉，放上牛油紙，鋪上麵瀝乾的麵，180 度AF10分鐘。

取出後反過來加入五香腰果，這是賣相很好的零嘴。

2. 掛糖腰果

白開水浸泡腰果，15分鐘即可。瀝乾水份及用廚紙抹乾，以高溫預熱氣炸鍋3分鐘。100度AF 8-10分鐘風乾腰果至乾身，，然後180度AF 8分鐘，攪拌，再200度AF 5分鐘。

白砂糖（100-150克）加水（40-50克）和少量牛油加熱溶化後加入氣炸好的腰果，慢火攪拌至水分收乾，白白的霜糖掛在腰果上，特別好看。

3. 鮑汁腰果

炮製腰果如上，在小鍋預熱罐裝鮑汁，攪拌至鮑汁收乾。罐裝鮑魚切丁也是高級零嘴。

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4. 琥珀核桃

這個工序有點多，但核桃補大腦，值得做好一大盤慢慢享用。

先用沸水煮核桃兩分鐘去澀味，瀝乾水份。以高溫預熱氣炸鍋3分鐘。100度AF 8-10分鐘風乾核桃至乾身，，然後180度AF 8分鐘，攪拌，再200度AF 5分鐘。

在小鍋用水煮白砂糖（100-150毫升）至完全溶化， 加入黄糖或麥芽糖拌勻，加入氣炸好的核桃慢火翻炒，攪拌至乾。

5. 脆炸意粉

長意粉折成一半，拌上油，180度AF 5-8分鐘，撒鹽和五香粉調味。

「深宵獨食堂」輕量菜單需要升格至中量的話，必是雞翼，豬頸肉不可了。

作者_樂山樂水簡介：

一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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