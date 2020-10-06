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【添好運】Jollibee於上海開設首家添好運　冀5年內在內地開設百家添好運分店

即市財經 17:02 2020/10/06

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Jollibee計劃在內地開設100家添好運分店。

近年在香港快速擴張的菲律賓炸雞連鎖集團Jollibee Group（快樂蜂），自從收購添好運香港以外特許經營權後，日前終於在上海靜安嘉里中心開設家添好運點心專門店。快樂蜂集團行政總裁Ernesto Tanmantiong指，添好運的核心理念是以非常相宜的價格，為世界各地的更多食客提供滋味無窮的正宗港式點心，短期目標是於未來五年在內地開設100間門市。

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快樂蜂（中國）餐飲管理有限公司主席陳星元表示，鑑於內地首間添好運在上海大受歡迎，計劃於年底前在市內開設第二間門市，除了上海，我們亦將在北京、深圳及廣州開設門市。

Jollibee於2018年以約2.6億元收購添好運的亞太區特許經營權。快樂蜂集團與添好運集團訂立了合營協議，在中國內地開設和經營添好運點心專門店。

根據官網，添好運點心專門店於香港有6間分店，分別位於深水埗、中環、北角、奧運、將軍澳及西九龍站。值得留意是，深水埗的分店連續11年獲得米芝蓮一星榮譽。

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編輯：陳韻妍、袁諾曦

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