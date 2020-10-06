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科技園舉辦首屆「大灣區創新方案日」　加速房地產行業轉型

科技 18:30 2020/10/06

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香港科技園公司行政總裁黃克強表示，疫情期間，房地產行業已廣泛應用人工智能及機械人等技術，而這些技術將在疫後的新常態帶來新增長機遇。

由香港科技園主辦，投資推廣署丶潤加速產業加速器及香港啟迪中心共同協辦首屆「大灣區創新方案日」，活動於上月圓滿結束。活動當日分別聯繫香港房地產發展商，以及超過30間大灣區的創科企業，透過分享最新業界資訊，並就房地產業的痛點和挑戰提供創新方案，加速行業的創新及轉型。

【智慧銀行】匯豐夥科技園公司　推API開發計畫促轉型

香港科技園公司環球創業飛躍學院（Global Acceleration Academy, GAA）於早前推出「大灣區創新方案日」，旨在為房地產發展商及創科企業提供一個平台，共同探索智慧物業管理、智慧建築、智慧展覽和綠色科技創新所帶來的各種可能性。這次創新方案標誌著多方創新合作的開始，為未來推動投資及印證新概念，以至行業技術應用鋪路。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，疫情期間，房地產行業已廣泛應用人工智能及機械人等技術，而這些技術將在疫後的新常態帶來新增長機遇。科技園公司將引領香港、大灣區以至整個亞洲地區的創科發展，推動區內經濟復甦。

科技園抗疫應對措施　強化初創生態圈

為畢業生提供職業培訓　科技園推「明日創科領袖培訓計劃」

「大灣區創新方案日」將為初創企業提供直接將創新技術商品化的平台，憑藉科技的力量，加速業務增長，並同時推動整個行業的現代化創新轉型。由於香港乃創科企業進一步拓展海外市場機遇的重要基石，是次活動將為房地產企業提供來自深圳、北京、上海、成都及廣州多個城市最適合的創新方案，亦讓大灣區的創科企業有機會向本港房地產企業推介創科方案。

責任編輯：施雯雯

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