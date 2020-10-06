【大學排名榜】 全球大學排名出爐 首次有亞洲大學打入20名內 (附10大、香港及內地大學排名名單)

全球大學權威刊物泰晤士高等教育（Times Higher Education，簡稱THE），自2004年每年做大學排名，其排名被視為權威之一。近日發布最新2021年全球大學排名，來自93個國家共1500間大學。根據其教學、研究、被引用論文(顯示研究的影響力)、研究帶來收入及國際化程度(包括本地及外地學生及教職員比例)等去計分。頭10間排名大學全部來自英國及美國 ,美國佔去8間。至於香港有5間大學排名在200名內, 最高排名為39。此外，自2011年使用新的計分法, 中國的清華大學成為首間晉身20名內的亞洲大學。

排名/ 全球頭10間大學排名/總得分

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香港的大學所得排名:

排名/大學/總得分

39 香港大學/ 75.2

56 香港中文大學/ 70.1

56 香港科技大學/70.1

126 香港城巿大學/ 59.7

129 香港理工大學 59.1

中國的大學所得排名:

排名/大學/總得分

20 北京清華大學 /84.4

23 北京大學 /83.9

70 上海復旦大學/66.7

87 中國科學技術大學 /63.4

94 浙江大學/ 62.5

100 上海交通大學/61.8

111 南京大學/61

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責任編輯：鄭靜珊