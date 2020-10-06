  • 26°C
香港時間 : 20201006日 (二) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學排名榜】 全球大學排名出爐 首次有亞洲大學打入20名內 (附10大、香港及內地大學排名名單)

環球政經 19:04 2020/10/06

分享：

全球大學權威刊物泰晤士高等教育（Times Higher Education，簡稱THE），自2004年每年做大學排名，其排名被視為權威之一。近日發布最新2021年全球大學排名，來自93個國家共1500間大學。根據其教學、研究、被引用論文(顯示研究的影響力)、研究帶來收入及國際化程度(包括本地及外地學生及教職員比例)等去計分。頭10間排名大學全部來自英國及美國 ,美國佔去8間。至於香港有5間大學排名在200名內, 最高排名為39。此外，自2011年使用新的計分法,  中國的清華大學成為首間晉身20名內的亞洲大學。

排名/ 全球頭10間大學排名/總得分

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

香港的大學所得排名:

排名/大學/總得分

39 香港大學/ 75.2

56 香港中文大學/ 70.1

56 香港科技大學/70.1

126 香港城巿大學/ 59.7

129 香港理工大學 59.1

 

中國的大學所得排名:

排名/大學/總得分

20 北京清華大學 /84.4

23 北京大學 /83.9

70 上海復旦大學/66.7

87 中國科學技術大學 /63.4

94 浙江大學/ 62.5

100 上海交通大學/61.8

111 南京大學/61

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：鄭靜珊

上一篇文章

【防疫販賣機】減少雙手接觸公用設施　日本飲品公司推腳踏式自動販賣機

下一篇文章

【地產人地產事@iM網欄】十年河東十年河西 「華懋盤」真如想像般差嗎﹖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%