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【Gucci母企】開雲60億元出售PUMA 5.9%股權

即市財經 17:13 2020/10/06

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Gucci母企開雲完成出售PUMA 5.9%股權

法國奢侈品集團開雲集團 （Kering，法：PRTP） 公布，完成出售德國運動品牌公司PUMA 5.9%股權，每股74.5歐元（約680.5港元）賣出，涉資共6.56億歐元（約59.9港元）。交易完成後，開雲集團會保留PUMA 約9.8%股份。

開雲集團現為世界第二大奢侈品公司，旗下著名時裝品牌有Gucci、Alexander McQueen、Bottega Veneta、YSL和Balenciaga等。開雲於2007年以53億歐元收購PUMA，但於2018年向公司股東拆售約70%股權，重新專注於高檔品牌業務。

開雲創辦人Pinault 家族於交易後繼續是PUMA單一最大股東。

開雲集團表示，是次交易所得款項將用於改善開雲集團的財務結構。受新冠疫情影響，集團在2020年上半年經常性收入為9.524億歐元，較2019年上半年下降57.7%。

彭博行業研究分析師 （Bloomberg Intelligence） Deborah Aitken 指出，開雲集團從2018年開始退出德國運動鞋和運動服品牌，公司可以將所得款項用於高檔收購，為未來併購提供資金。

PUMA 股價最新跌2.64%至76.64歐元。開雲集團今日股價跌0.7%，現時報價為579.0歐元。

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編輯﹕賴奕羚

經濟 時裝服飾 德國 Puma GUCCI
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