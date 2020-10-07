【寸心是福田@iM網欄】眾多實驗證明 想快樂，話咁易！

在上一篇文章 <如何提升快樂指數> 中，向大家談及提升快樂指數的12種方法。有朋友向我反映，表示能做到一半已經偷笑。這一篇文章，就向大家介紹一個絶對簡單，人人都做得到的方法，而且這個方法，已歷經多年來全球各國不同心理學家的實驗證明，絶對有效！

我們許多時都以為，必定先有內心感受，才有外在行為，例如，難過才會哭泣，驚慌才會逃跑，開心才會大笑。但在100多年前，維多利亞時期的哲學家兼心理學家William James提出了一個開創性的理論，認為事實剛好相反，其實是人類的本能行為反射，牽動自己的情緒，例如，見到黑熊，就會本能地逃跑，而因為逃跑，才感覺自己恐慌，而因為恐慌，又更加著力逃跑。

至六十年代，另一位心理學家James Laird 便通過實驗，證明了這個理論。受測者果然在做出微笑的表情後，感覺更快樂，而在皺上眉頭後，則感覺自己更生氣。做實驗時，他告訴受測者，實驗只是「研究臉部肌肉的電流活動」，以免參加實驗的人，預先知道實驗目的，而影響了判斷。

這個實驗結果引起了不少注意，於是其他科學家爭相模仿。最著名的可說是德國學者的研究。實驗中，一半受測者用牙齒咬著鉛筆，令臉部變成一個笑臉，另一半則用嘴唇含著鉛筆，令表情變成一個苦臉。研究發現，用牙咬著鉛筆臉部變成笑臉的受測者，竟然在瞬間都變得快樂了。

實驗結果證明，行為真的能影響感受。臉部表情居然還能引發身體狀況的改變。致力研究臉部表情與內心感受關係的加州大學教授 Paul Ekman 進一步發現，雖然情感會引發生理反應 (如害怕時心跳加速，體温下降；快樂時心跳減緩、體温升高) 但原來只是做做臉部表情，也一樣會帶來生理變化：做出恐懼表情，會令心跳加速、體温下降，擺出笑臉時，心跳便會減慢，體温亦會升高。既然單是做表情，也可以改變身體情況，那麼由表情影響情緒，似乎亦不足為奇了！

2009年，英國的認知心理學教授 Richard Wiseman ，更在英國舉行了一個有二萬多人參予的大規模快樂研究。參加者被隨機分配到不同小組，有些小組表達感恩、有些回憶快樂時光、有些作出行善舉動，有一組則是每天微笑幾秒鐘。一星期後，參加者再評估自己的快樂程度。結果顯示，改變臉部表情的人快樂程度增加 6%。

哥倫比亞大學的Joshua Ian Davis 教授，更測試出注射肉毒桿菌的女性，由於臉部肌肉被麻痺，連看完恐怖片/爆笑片後，情緒反應也比沒有注射肉毒桿菌的女性少，可見臉部表情與內心感受的關連。

前幾年，香港不也流行過「愛笑瑜珈」？其道理也是來自實驗。1995 年印度孟買的家庭醫生Madan Kataria讀了一篇文章，知道大笑有益健康，於是成立了全世界第一個「大笑社團」，人們假裝聽到好笑的笑話並大笑片刻後，很多人都意外地發現心情開朗了。紐澤西州費爾利迪金森大學的心理學家Charles Schaefer 對此很感興趣，他亦成立了大笑社團，比較大笑和微笑的效果，發覺微笑的學生果然快樂了，但大笑的則更為興高采烈。

看來，古今中外眾多實驗一致證明，「弄假成真」原來是可行的。如果想瞬間就變得快樂，不妨試試每天在臉上掛個笑容，這可是簡單而直接呢！

作者_葉子菁簡介： 曾任職傳媒工作多年，擔任編劇、劇本審閱，記者、副採訪主任等職，並曾出版著作《飛過抑鬱的森林》、《我有驚恐症》、《覺醒人生》、《來自凡間的天使——十個蛻變的故事》。

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