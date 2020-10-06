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【最低工資】瑞士日內瓦冠絕全球　最低時薪逾190元

環球政經 17:53 2020/10/06

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新冠肺炎疫情下，本港經濟大受影響，本港的最低工資或迎來2011年實施以來首次凍薪，維持每小時37.5元。惟瑞士日內瓦州民眾上周日（9月27日），投票通過提高最低工資至時薪23瑞士法郎（約194港元），較香港的高逾 5倍，相信是全球時薪的最高水平。

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瑞士沒有設立全國的法定最低工資，日內瓦州是全國26個州之中，第４個就最低工資進行公投的州份。若以每周工作 41 小時計算，即每月的最低工資為 3,772 瑞士法郎，近3.2萬港元。

當地曾於2011年和2014年就最低工資進行公投，但均被否決。是次倡議最終獲58%選民支持。可令3萬人受惠，佔當地工人的6%，當中有3分之2為婦女。據代表法國及瑞士的跨境勞工組織 Groupement transfrontalier europeen（GTE）表示，最低工資計劃在本月就會開始實施。

根據英國雜誌《經濟學人》的調查指，全球生活水平最昂貴城市中，香港排第1名，日內瓦則排第10名。

 

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責任編輯：楊子瑩

瑞士 日內瓦 瑞士法郎 港元 最低工資 經濟

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